破百例！台南市登革熱今達102例 疫情嚴峻多區擴散

台南市今天登革熱病例破百，累計本土確診病例達到102例，疫情雖沒完全失控，但已超出市長黃偉哲之前期待的「百例以內」，也顯示出疫情嚴峻，新增病例除之前的仁德與東區交界處的熱區外，南區及永康區也都各增1例，防治中心緊急增開各地篩檢站，呼籲有疑似症狀民眾都前往篩檢。

防治中心表示，台南市截止今日下午3點經疾病管制署檢驗確診新增18例登革熱病例，目前累積為102例，其中仁德區新增10例、東區新增6例、南區及永康區各新增1例，年齡介於12歲至81歲，6例是由診所或醫院通報確診，12例由防治中心擴大採檢發現。

由於病例增加速度變快，防疫人員疲於奔命，繼昨天由國軍第8軍團支援40名化學兵，協助噴藥外，今天39化學兵群50名國軍也加入噴藥，中心表示，希望在發現病例後盡速噴藥，避免疫情擴散。

黃偉哲則表示，已要求農業局及消防局的無人機全面投入防疫行列，針對家戶或防疫人員不易發現的積水點，例如水塔、天溝、狹窄防火巷等，透過無人機即時找到隱藏孳生源，並可立即進行防治乳塊(含亞培松1.5%w/w)投擲作業。

防治中心主任蘇世斌則提醒，民眾如果有仁德區成功里、仁和里、東區東智里、大智里、善化區坐駕里、北區公園里活動史，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。

衛生局持續落實社區孳清，昨日於仁德區、北區及東區共孳生源清除1164戶，其中陽性戶8戶，發現502個積水容器，查獲8個陽性容器，皆已清除或投藥；衛教1024人，並現場開立7張舉發單。