「你講咩話」香港言論自由粵語特展台南將開展

港版國安法實施近3年，「你講咩話？」香港言論自由粵語特展，明天將在台南市中西區沙鷗書屋開展，為期10天，由在台港人講真話，以粵語創意書法，表達香港言論自由現況。

「你講咩話？」香港言論自由粵語特展，由國際特赦組織台灣分會、台南香港關注組、台南社區大學人權志工社、台南新芽、台灣人權促進會南部辦公室合辦，由在台港人寫出或說出心裡最真誠感受。

台南香港關注組今天發布新聞稿指出，此次特展由在台港人透過粵語書法創意呈現及粵語錄音真摯分享，以香港道地文字、圖像及語言，表達香港不能說的一句話、已消失的人事物、代表香港的一句話、最想說的一句話，反映香港言論自由嚴重壓縮。

另一方面，特展也分享最印象深刻的香港俗語、最喜歡的香港小吃、香港常見字、最欣賞的香港人等，展現獨特港式粵語文化。

一名創作者表示，「在今日香港的言論自由下，有些話日常已很少機會聽到。看到大家寫出來，聽到大家說出來，更深切感受到原來有些事情，大家只是放在心裡，從來沒有忘記。」

台南香港關注組表示，特展主題「你講咩話？」涵蓋「你說什麼」及「你說什麼語言」2個意思；港版國安法實施，香港言論自由遭到壓制，希望透過特展讓香港人說出他們想說的話，其中有些話很久沒講了，有些話在香港不能說，又有些話在台灣生活很少機會說。

國際特赦組織台灣分會人員也說，港人離散在各個社群，台灣人感同身受，不只語言與文化，台灣長期在國際上被孤立，台灣人能理解港人流離失所的困境，港人在海外努力發聲關注議題，更需要更多台灣人與港人支持。

「你講咩話？」香港言論自由粵語特展，明天將在台南市中西區沙鷗書屋開展，展覽期間更安排講座活動，分別是7月1日「周星馳電影與粵語文化的生鬼魅力」，與7月8日「尋找自由的國度-台港媒體人追求資訊自由之路」，對照台港兩地資訊自由的挑戰與出路。