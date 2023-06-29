綠能屋頂成效低 嘉市改補助設置

因應能源轉型及中央能源政策，嘉義市府5年前起推動「綠能屋頂全民參與」，出租屋頂設光電板，但第2期參與的屋主案場不到20場，有議員要求檢討訂新的可行政策；嘉市環保局指出，今年改提供設置補助，讓民眾、廠商有更多彈性空間。

議員林煒軒說，市府2018年發布首期2年、建設目標5000瓩的綠能屋頂，遴選太陽光電營運廠商後幫媒合屋頂，僅完成19案、容量458瓩，達成率不到1成；第2期回饋金加碼至20%為全台最好，估計30坪屋頂每年住戶可回收1萬5000元回饋金，享20年穩定收益，有很大誘因，截至3月30日也只媒合12案場，共200多瓩。

林煒軒也說，綠能屋頂也宣傳頂樓能降溫2至3度、延長屋頂防水使用年限，參與仍不多，市府應檢討是否對民眾沒有吸引力。

環保局解釋，綠能屋頂第2期推廣期間訪視720戶，發現無意願設置原因包括屋頂面積太小效益不大、契約簽訂20年擔心未來建物難轉手或改建，還有屋頂違建多，不過截至5月底有16案完成公證，容量共243瓩，超過與營運商契約100瓩，明年6月前陸續完成建置。

環保局也指出，今年改為編列200萬元辦補助設置太陽光電系統實施計畫，民眾自行找廠商設屋頂光電板，可補助每案每瓩5000元、最高5萬元，目前申請23件，將在里鄰辦理說明會。