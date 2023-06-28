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嘉義縣5G落地計畫有瑕疵 遭地方質疑圖利特定廠商

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣政府5G應用與落地計畫，計畫內容多處錯誤，且與某廠商服務項目雷同，被質疑圖利特定廠商。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府5G應用與落地計畫，計畫內容多處錯誤，且與某廠商服務項目雷同，被質疑圖利特定廠商。記者黃于凡／攝影

嘉義縣政府向數位發展部爭取8千萬元，欲在蒜頭糖廠東側倉庫打造「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，內容卻錯植地方大學名稱，且與某廠商服務項目雷同，地方質疑恐為特定廠商量身訂做；縣府文觀局說，因時間很趕、有筆誤，是為嘉義縣觀光發展，非圖利特定廠商。

嘉義縣5G計畫集結產官學研界討論，產業界出席名單包括「光禹國際企業」，地方傳出質疑聲音，去年2月其子公司光禹文旅才標到投資總額高達14.5億元的嘉義縣微型文創園區BOT案，在故宮南院旁打造羊角藝術村，結合5G高寬頻低延遲特性，推出全息沉浸式體驗展或表演。

議員詹琬蓁說，縣府爭取5G落地計畫內容，與光禹文旅所提的羊角村雷同，都是利用5G高寬頻低延遲特性，打造全息展演活動，且展演共舉辦7場，其中有2場就辦在光禹文旅負責的微型文創園區，質疑計畫內容為特定廠商量身打造，不應以政府標案圖利特定廠商。

文觀局長徐佩鈴說，光禹國際集團也是諮詢對象之一，應將微型文創園區視為文創場域，結合附近故宮南院、蒜頭糖廠等一起發展，希望公私部門合力打造新亮點，當初發想時目的單純，希望有助微型文創園區發展，挹注展演資源讓地方整體活絡。

詹琬蓁說，計畫內容有錯誤，嘉義縣哪裡有「華南大學」、「經發局」，質疑縣府官員怎可能不知道正確名稱，應是「南華大學」、「經發處」，還有不同頁數居然有段文字一摸一樣，計畫恐為外面廠商代筆，是為替廠商量身定做，不該拿政府標案，協助特定廠商。

文觀局長徐佩鈴說，計畫是文觀局同仁一起撰寫，縣長指示副縣長召開多次會議，一起在短時間內整理完；她針對大綱檢視，沒有逐字逐句看，過程向資策會、大學教授諮詢，審查會議有10多名委員審查，並非為特定廠商量身訂作，錯誤處會再檢討。

縣長翁章梁說，案子是縣府跨局處爭取中央競爭型補助案，由副縣長做相關協調爭；副縣長說，因計畫送出時間非常趕，整合教育處、經發處及文觀局，很多單位一起討論。議員詹琬蓁說，將成立專案小組調查，不可以獨厚特定廠商及業者。

嘉義縣政府5G應用與落地計畫，計畫內容多處錯誤，且與某廠商服務項目雷同，被質疑圖利特定廠商。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府5G應用與落地計畫，計畫內容多處錯誤，且與某廠商服務項目雷同，被質疑圖利特定廠商。記者黃于凡／攝影

嘉義 文創 故宮南院 5G

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