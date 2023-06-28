夏天消暑 嘉市衛生局檢驗水質1間民營游泳池不合格

入夏天氣愈來愈熱，學校即將放暑假，消暑運動的游泳池受民眾歡迎，嘉義市區有6座公民營游泳池開放營業，衛生局把關水質定期檢驗，公布最新檢驗結果，有間民營游泳池的總菌落數、大腸桿菌群不合格，衛生局要求改善。

衛生局說，游泳池水總菌落數、大腸桿菌群不合格，民眾游泳過程喝到水，有害身體健康，已勸導要求業者改善再複驗，游泳池水質定期檢驗名單，公布衛生局官網。

嘉市東區精忠國小附近的民營舒美游泳池，曾更換經營者，營運逾20年，方便精忠國小學生就近上游泳課，如今舒美結束營業，委託房仲求售，精忠學生換到東區國民運動中心游泳池上課，嘉義市少了1處游泳好去處。

市府教育處說，國中小上游泳課有3處：東區國民運動中心游泳池、博愛游泳池、威士登游泳健康廣場，國小4、5、6年級上游泳課結訓，接受檢測，市區對外營業游泳池：東區國民運動中心游泳池，博愛游泳，嘉義大學新民校區游泳池，威士登游泳健康廣場，輔仁中學游泳池。