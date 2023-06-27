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台南芒果上市 快閃巡迴車400盒精品完售

中央社／ 台南27日電

台南芒果上市，市府農業局推出「快閃巡迴車」主動出擊，24日起前往彰化、台中及台南各地展售，備貨400盒精品芒果禮盒已預購一空，並將持續與南科管理局合作宣傳促銷。

台南市政府農業局今天表示，「台南精品芒果快閃巡迴車」機動出擊，24日起先後前往彰化、台中、台南市政府民治及永華市政中心、南科園區等地，400盒預購及快閃展售很快銷售一空。

農業局指出，台南芒果品質好，當季果品營養又美味，是送禮好選擇，日前台南市不動產開發公會預購60 0箱後，新北市不動產開發公會也跟進採購，市府將持續透過各局處力量，全面推廣台南芒果。

農業局指出，近日持續與南部科學園區管理局合作，由管理局協助向園區廠商、學校宣傳團購，並將更多台南農產品推薦給南科園區附近社區。

台南市農業局長李建裕表示，農業局持續輔導台南農業，從栽培管理到分級包裝運銷、外銷蒸熱等，芒果產季也規劃國內外行銷活動及輔導加工、異業結盟將果品分級分流，這次用冷藏運送車快閃展售芒果，也是預告未來玉井農產品冷鏈中心營運後，將使台南及周邊地區農產運銷環節再升級。

台南 芒果 快閃

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