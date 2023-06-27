午後雷陣雨大進補 湖山水庫滿出來了

因今年春雨不足，雲林縣湖山水庫上半年水情拉警報，蓄水量一度僅剩23.4%，甚至為此減少供水量，因連日午後降雨大進補，蓄水量大增，今天已達滿水位，並開始溢流優化水質，預估今年底前民生供水無虞。

湖山水庫原每日供水24萬噸，因春雨不足，四、五月開始減少供水，每日僅供水14萬噸，由增加伏流水、集集攔河堰支應，5月19日水庫創下近年最低水位，蓄水量23.4％。

湖山水庫管理中心主任李炎任表示，5月下旬水庫及清水溪上游集水區幾波降雨，加上山區午後陣雨，使清水溪河道水量明顯增大，經水庫管理單位積極引水，有效挹注水庫蓄水量，今天上午11時終於再現滿庫溢流情景，目前水庫已達滿水位211.5公尺，有效蓄水量5058萬噸。

李炎任表示，本次水庫蓄滿後，今天開始恢復每日24萬噸供水，以目前蓄水狀況及水情看來，今年底前民生供水應無虞，但仍呼籲民眾要節約用水。