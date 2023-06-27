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嘉義縣推愛心助學育苗專案 助501名弱勢生課後補習

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣推愛心助學育苗專案，今年助501名弱勢生課後補習。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推愛心助學育苗專案，今年助501名弱勢生課後補習。記者黃于凡／攝影

弱勢孩子因家庭因素，無法繼續課後學習，嘉義縣補教協會與嘉義縣教育展望協會攜手推「愛心助學育苗專案」，由合法立案補習班響應，每班提出一些名額，今年招收501名學生課後學習，預計專案費用1000萬元，盼照顧更多弱勢孩子，拋磚引玉鼓勵更多業者響應。

嘉義縣補教協會理事長林秋娟說，目前名單由各校老師統計，若學生有需求可向老師說，再由老師評估家庭狀況提出；教育局、社會處統計後提供名單，也詢問家扶中心，有些則是暫時性急困，有些貧困家庭不符合中低收資格，屬於邊緣戶家庭，學校老師較清楚家庭狀況。

全國補教總會長邱昌其說，各縣市都陸續推出育苗專案，今年嘉義縣已有501名學生參加，相信在縣長翁章梁鼓勵下，明年嘉義縣學生數會突破1000人，尤其疫後有更多弱勢學生需要補教業支持，一個人走的快、一群人走得遠，希望透過各界支持，幫助更多孩子。

縣長翁章梁說，社會弱勢需要被關心，家庭功能較不足，教育能促進階級流動，讓弱勢家庭孩子邁入另個職業，擺脫家庭困境，包括醫師、律師、會計師等工作，若弱勢家庭出一個孩子當醫師，就能改善家庭經濟困境，讓會念書的孩子能獲得更多資源。

翁章梁也說，若國小幫助他，若家庭狀況持續未改善，國中、高中到大學都應繼續幫助他，推薦補教協會做專案管理，也鼓勵學校晚上開放空間讓孩子讀書，避免學生受電視、吵架聲音等影響，讓想念書、喜歡念書的孩子，在求學過程更順利，取得改變社會地位的機會。

嘉義縣推愛心助學育苗專案，今年助501名弱勢生課後補習。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推愛心助學育苗專案，今年助501名弱勢生課後補習。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推愛心助學育苗專案，今年助501名弱勢生課後補習。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推愛心助學育苗專案，今年助501名弱勢生課後補習。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推愛心助學育苗專案，今年助501名弱勢生課後補習。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推愛心助學育苗專案，今年助501名弱勢生課後補習。記者黃于凡／攝影

嘉義 翁章梁

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