清消2次後再增4確診 黃偉哲：病媒蚊未徹底消除

台南本土登革熱疫情已擴至6個行政區有病例，昨天新增4例都集中在仁德疫區、累計58例，市長黃偉哲說，仁德區眷村經過1、2次清消後還是陸續有病例出現，「顯示病媒蚊沒有徹底消除」，將申請國軍化學兵加強清消。而仁德成功里防疫的志工輪值吃緊，還有1名投藥志工染疫，里長將集資增聘人力。

昨天新增4病例都集中在仁德的登革熱疫區，年齡介於55到74歲間，1例由醫院通報確診、其餘皆由防治中心擴大採檢發現；防治中心指出，先前善化區坐駕里的病例基因定序與仁德區成功里的病例相同外，善化當地連續多天擴大採血，檢驗結果也都陰性，當地沒有明顯疫情。

據了解，昨新增確診4例中有1例為防疫志工，成功里長鄭晴而說，里內動員不少志工投入，但里內範圍大，志工還要到奇美博物館清潔周遭環境，人力嚴重不足，打算自行募資聘用臨時人員協助防疫工作。

多名議員昨質詢關心登革熱，市長黃偉哲說，目前病例大都出現在仁德區，該區眷村經過1、2次清消後還是陸續有病例出現，顯示病媒蚊沒有徹底消除，「這是市府還要加強力道的地方」，將朝更徹底清除孳生源的方向執行，及擴大採檢找出潛在的病例，也將申請國軍化學兵來幫忙環境清消，但最重要的還是民眾配合孳清。

衛生局認為，觀察到不管是否為疫區，普遍防蚊意識較弱，更有危機在看不到的死角，如埃及斑蚊主要生長在戶內，除了防疫志工，更需要的是市民自發滅蚊；議員郭鴻儀說，最治本的方式應是民眾建立如同新冠肺炎的防疫觀念。

防治中心表示，持續擴大在仁德區成功里活動中心、善化與北區衛生所都設採檢站，請附近有類似登革熱症狀者盡快受檢。