台南豐德電廠2期發電計畫 用舊管線惹議

森霸電力公司在台南山上區豐德電廠推動第2期燃氣複循環發電計畫，新設100萬瓩發電機組，地方擔憂沿用舊管線輸送天然氣有安全疑慮，第1期也疑占用綠地違章建築，市議會昨天會勘認為廠方沒具體回應，要求市府跨局處到議會專案報告；廠方主管說，管線都按時檢測，安全沒有問題。

南市工務局表示，初步了解第1期計畫5處違建，要求限期改善；環保局指出，建築造成綠地覆蓋率不符合規定部分，研議開罰。

豐德電廠增設發電機組欲協助穩定供應南科園區、尤其台積電新廠用電，議員陳碧玉說，沿用舊管線且地下管線經過人口稠密新市潭頂區，今年南科自來水輸配管線開挖時意外損害天然氣管線，才知道竟有這麼危險的管路，當時損壞的管線換新，焊接後廠商也沒拿出相關檢測數據。

議員黃肇輝說，管線從永康到山上區近18公里，沒說明使用年限。

議員余柷青指出，她要求提出確認老舊管線的安全檢測、地方回饋款使用、空氣汙染檢測數據等歷次紀錄，廠方都只口頭回答按照規定沒有問題，會勘等於白跑一趟。

市議員蔡育輝表示，業者須提出所有相關檢測報告、證明符合法規安全無虞，市府才能發給使用執照。