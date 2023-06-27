嘉市東市場 雨後油又髒

嘉義市東市場近年成為旅遊打卡熱點，但疑似排水溝老舊阻塞，逢雨溢出地面，有議員指出日前1場大雨積水退去後，路面殘留油脂、魚的臟器，汙染環境也危及交通安全，使外送員因而滑倒，要徹底解決；市府表示，加強水溝清理，及攤商食油、臟器回收宣導，並邀集相關局處研擬解決方案。

從小在東市場長大的市議員李奕德說，可能是傳統市場排水溝老舊深度不夠，加上部分攤商便宜行事，將穢物直接排到水溝，大雨後周遭路面經常慘不忍睹，是東市場長期以來問題，要解決須重新清理排水溝渠，甚至挖深，但工程浩大，施工期間勢必無法做生意，會讓攤商意願不高。

李奕德也認為，好不容易東市場近年來觀光愈來愈被重視，如果每逢大雨過後就浮現臟器、油脂，那麼誰還敢來？

市府表示，已向攤商加強宣導務必配合食油、臟器回收集中處理，也派人並協請市場自治會加強檢視水溝是否堵塞，以利即時清理。