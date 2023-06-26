金石堂台南新營店暫不熄燈 業者：再努力幾個月看看

連鎖書店金石堂台南新營店日前傳出本月25日關門震撼地方，經各界多次挽留，業者態度鬆動，今天在臉書公布「會再努力幾個月看看」，也就是說暫時解除關門警報，數月後揭曉營運動向。

金石堂是國內最大的實體書局連鎖門市，全台有30多間，新營店是南市目前唯一門市（另一間新光三越快閃門市），消息傳出地方震驚，日來臉書等網路社群討論度不歇，業者連日來面對地方強力挽留，今天正常營業，外界傳出持續營運露出曙光。

業者稍早也在「我是新營人」發布暫時營運訊息，不少愛書人相互分享，還打趣稱要用新台幣下架店內相關書籍、文具，相關內容如下：

https://www.facebook.com/groups/hsinying/permalink/6672823339436144/?sfnsn=mo&ref=share&mibextid=KtfwRi

金石堂新營店原定於6月25日結束營業，然而在消息公佈後，我們深受台南鄉親與各界的鼓勵與支持。在這股暖流的感召下，我們決定再努力幾個月。這段期間，我們將全力以赴，不斷創新與改善，以回饋大家對金石堂新營店的支持與愛護。

我們非常感謝台南的鄉親和各界長官，在這段時間對金石堂新營店的幫助和關愛。誠如我們之前坦白地告訴讀者們的那樣，我們會不遺餘力地延長書店的生命。而這一切，如果沒有您們的全力支持和無私援助，我們將無法在台南新營與大家分享閱讀的喜悅。

我們由衷地感謝各位成為我們堅實的後盾和支持者，您們的付出我們感激不盡。

我們希望這個消息能夠讓更多台南和新營的鄉親得知，一起加入我們的行列，共同在書店閱讀、參加活動。這裡有豐富的當季選書、親子活動和新書分享會等等，讓我們在這個地方交流、學習、成長，創造更多美好的回憶和體驗。

再次衷心感謝各位對我們的支持和關注！我們萬分感激！

新營店敬上