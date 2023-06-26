台南部分區域27日停水21小時 東區里長挨家挨戶宣導
自來水公司為配合台南北區東豐路鐵道地下化管線改善施工，6月27日上午9點到28日上午6點，停水施工21小時。停水區域為台南市北區、東區及中西區部分里。水壓降低區域為北區部分里。其中東區大同里全區在停水範圍，里長侯雲靚今天下午快馬加鞭跟里民們加強宣導，呼籲需要儲存民生用水的民眾得趕緊動作。
大同里長侯雲靚表示，一個禮拜前就有收到公告，這段時間也和里民們宣導停水資訊。今天下午挨家挨戶公告，呼籲民眾們需要提前儲存民生用水及早處理。
下午13點起，侯雲靚挨家挨戶宣導，有部分民眾已經得知，已經做好相關準備工作；有部分民眾今天聽到里長說要停水，驚呼「今天才知道要停水」。
由於大同里有許多餐飲業者，用水量龐大。有業者表示會休息一天，有的商家則說，有自來水塔可供營業用水，停水一天不受影響。
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