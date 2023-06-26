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故宮南院暑期「時空探險家」 推超夯親子手作、實境解謎

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
故宮南院今年暑假推出時空探險家，7月1日至8月27日有多場親子工作坊、展演活動。圖／故宮南院提供
故宮南院今年暑假推出時空探險家，7月1日至8月27日有多場親子工作坊、展演活動。圖／故宮南院提供

故宮南院今年暑假推出「時空探險家」，親子藝術工作坊超搶手，7月報名人數436人都已額滿，8月工作坊將在7月18日開放報名，另也有每天展廳實境解謎、數位互動裝置、戶外水舞秀及劇團演出等精彩活動，7月1日起在大廳及至善湖等地展演，詳情可至官網查詢。

故宮南院今年推出暑期親子工作坊，7月有咕卡創作拼貼、製作光影盒及3D模型等，已被手刀搶報名額滿，8月在兒創教室還有4場工作坊，將在7月18日開放報名，包括水果王國版印年曆創作、多元族群律動創意肢體體驗、唱跳囝仔歌肢體跳童謠、小小服裝設計師服飾創作。

博物館1樓大廳設有「超時空轉運站」互動裝置，2樓大廳每天早上9點、下午1點30分限量發放實境解謎、明信片集章，至善湖有哈奴曼水上氣球，下午4點到晚上9點還有限時夜間水舞，配樂特別邀請到「亞洲配樂大師」何國杰Ricky Ho老師親自操刀，打造專屬故宮南院的全新創作。

暑期表演活動共有5場，7月15日嘉義民族管弦樂團「二次元的三代同堂」、天馬戲創作劇團「蟲盡探險家」，8月5日嘉義民族管弦樂團「中國音樂饗宴-絲竹音樂會」，8月20日台灣揚琴樂團「聽唱囡仔歌-臺灣童謠唸歌音樂會」，8月27日嘉義民族管弦樂團&瘋嗩樂團「來Jam一下-瘋嗩樂團音樂會」。

故宮南院今年暑假推出時空探險家，7月1日至8月27日有多場親子工作坊、展演活動。圖／故宮南院提供
故宮南院今年暑假推出時空探險家，7月1日至8月27日有多場親子工作坊、展演活動。圖／故宮南院提供

故宮南院 暑假

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