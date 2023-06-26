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連假頻停電 台南國華商圈店家要台電賠

聯合報／ 記者修瑞瑩鄭惠仁／台南報導
台南國華商圈端午連假多次跳電，台電統計影響約41戶，圖為商圈的水果冰飲店。記者鄭惠仁／攝影
台南國華商圈端午連假多次跳電，台電統計影響約41戶，圖為商圈的水果冰飲店。記者鄭惠仁／攝影

台南知名國華商圈端午連假湧入大量人潮，23日起卻連2天多次無預警停電，有41家商店受影響，氣得表示台電應賠償；台電昨解釋用電超過變壓器負載造成跳電，已將負載量提升，近期內不至於再停電。立委陳亭妃要求台電須對商圈供電狀況通盤檢討改善，先把電容量加大，不要等跳電再搶救。

據了解，23日下午4點18分台電接獲通報國華街停電，派員查修發現變壓器不良，當晚6點完成更換變壓器並恢復供電；24日下午3點14分再停電，查修發現變壓器熔絲熔斷，4點更換熔絲並恢復供電，但5點15分又停電，發現又是變壓器熔絲熔斷，15分鐘後換妥復電。

台電統計，停電範圍在國華街3段、正興街一帶，影響約41戶。賣水果冰的店家指出，天氣熱吃冰的遊客多，停電後室內後面座位暫時不開放；咖啡商家說，咖啡機要用電，停電也沒冷氣；有店家氣憤地說，前天下午連2次停電，近3小時無法營業，希望不要再發生。

台電台南區營業處昨上午再次緊急停電50分鐘，進行負載分割的作業，將負載量提升；副處長劉詩亮說，跳電後先更換例如熔絲鏈開關等周邊設備，但仍連兩天跳電，才將周邊地區還有的電壓餘額撥調到國華商圈，而如果業者增加用電設備，應主動申請提高當地的電壓負載，但實務上都不會告知，用電量逐漸增加加上天氣炎熱，可能就會跳電。

立委陳亭妃、市議員陳怡珍昨也到場關心施工，陳亭妃認為，附近海安路、中正、西門等商圈是美食、百貨等集中地，且民宿多，每到假日用電量大增，台電要盤整商家用電量、分析供電量是否充足。

劉詩亮說，後續會針對國華、淺草等較大型商圈全面檢討用量與是否超過負載，至於停電造成損失，依台電營業規章第39條規定，只能扣減電費，依規定辦理。

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