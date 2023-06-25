台南再添12個本土登革熱病例 這區新病例找不到傳染源

台南市登革熱疫情持續發燒，今天再新增12例確診病例，累計已達到54例，新增病例中有11例與最早發病的仁德區有關，但有1例是北區公園里，防治中心表示，目前54個病例中，只有善化與北區各1例找不到傳染源，仍不算是多點爆發疫情，會持續在善化與北區擴大採血，找出是否有其他的病例。

中心表示，已在善化區坐駕里擴大採血篩檢，尚無新增病例，讓防疫人員稍感安心，也會在北區公園里擴大採血，公園里新增病例最近不曾到仁德成功里等疫情熱區，但有到東區，是否因此感染，疾管署將做基因定序以確定是否為同一感染源。

中心即日至7月2日在仁德成功里活動中心持續設置擴大採檢站，採檢時間上午8點半至11點半；下午2點至5點，26日至30日在善化衛生所設採血站，每天上午8點半至11點半、下午2點至5點開放，今起到28日也在北區衛生所增設擴採站，早上9點至中午12點、下午2點至5點開放，請有疑似登革熱症狀且有仁德區成功、仁和里、東區東智、大智里、善化區坐駕里及北區公園里活動史的市民儘速前往篩檢。

針對疫情持續擴大、需要大量人員進行孳清與噴藥等，市長黃偉哲協調國防部指派南部第8軍團協助防疫作業，今天由環保局及衛生局與第8軍團討論相關流程及需求，務求各項防疫措施如期完成。

副市長趙卿惠今天慰問前2天執行化學防治時不慎跌落樓梯骨折的防疫人員，趙卿惠說，第1線防疫人員每天都非常辛苦，在高風險區域頂著炎熱高溫執行各項防疫工作，戶內化學防治對民眾雖然不便，但對於防疫人員來說，更是出動大量人力與物資配合執行，為遏止疫情蔓延，請市民多包容與配合，共同落實孳生源清除，攜手齊心對抗登革熱。