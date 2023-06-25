建築成就都市之美 嘉市KANO遊客中心獲建築園冶獎
有「建築界奧斯卡獎」之稱的建築園冶獎，日前揭曉2023年獲獎名單，嘉義市「KANO遊客中心」以設計導入城市治理、建築成就都市之美而獲獎。市府觀光新聞處長張婉芬表示，這是繼2021年「步行散策，樂活水岸」獲獎後，再度斬獲公共建築景觀類獎項，為嘉義市文化新絲路旅遊軸帶，再添亮眼新地標。
處長張婉芬說，「KANO遊客中心」作為嘉義市首座的遊客中心，內部設施與空間完全針對遊客需求打造，包含公廁、無線上網、文宣索取、輪椅借用、行動裝置充電、哺集乳室、電子式寄物櫃與多媒體播放；整體建築立面造型更融合嘉義市木都意象，採用塑木山型意象作為外牆裝飾主題，建物採雙內斜不對稱屋頂設計，線條簡潔俐落，宛若一隻展翅的蝴蝶，象徵著嘉義市觀光發展蓄勢待發，飛向新的里程碑。
觀光新聞處表示，「KANO遊客中心」，自啟用以憑藉著極具特色的建築外型與完善的服務機能，成為嘉義市最夯的特色地標及打卡熱點之一，每逢周六日或連續假期，人潮絡繹不絕，在Google評論累計134則留言中，更獲得了4.9顆星的超高評價。
「KANO遊客中心」由交通部觀光局補助，總建築經費為1千萬元，位於嘉義市KANO園區入口，鄰近嘉義公園、射日塔、嘉義市史蹟資料館、星光滑草場、市立棒球場、樹木園、建國二村市地重劃等重要居住與休憩節點。內有販售嘉大農特產品、知名伴手禮及各式消暑冰飲品，是外地遊客造訪嘉義市時最好吃、好玩、好逛、好買的展示櫥窗，「食宿遊購行」一點到位。
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