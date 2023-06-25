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助清消卻陷染疫風險 台南70歲志工婦快篩登革熱陽性

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南市成功里進行登革熱防治投藥工作的志工，今天忽感身體不適發燒至38度，快篩發現陽性。圖為成功里清消情形，與快篩案無關。記者李文德／攝影
台南市成功里進行登革熱防治投藥工作的志工，今天忽感身體不適發燒至38度，快篩發現陽性。圖為成功里清消情形，與快篩案無關。記者李文德／攝影

台南登革熱疫情持續延燒，仁德區成功、仁和里為主要熱區，區公所與里長及志工們，從出現首例登革熱後，便到疫區化學清消，規勸里民做好戶內外清潔。不過有名70歲負責登革熱投藥的婦女志工，因今天早上突感身體不適，快篩發現呈登革熱陽性。

婦人說，昨天因總動員進行清消活動，被分配到成功里成功三街投藥。工作結束後並沒有發覺異樣，直到今天一早起床後發現身體不適，忽感肌肉痠痛，發燒至38度。前往採檢站快篩後發現登革熱陽性，目前在家休養。

成功里長鄭晴而說，這幾天協助清消的志工相當辛苦，自從發現首例個案後，便馬不停蹄進行消毒作業。鄭晴而表示，參與登革熱防治的鄰長、志工及熱心民眾共60人，平均每天出動10人輪值。少一名志工其實多多少少會受影響，不排除日後會聘請臨時人員進行相關作業。

市府衛生局表示，除對疑似登革熱陽性者進行NS1快篩外，為確保是否有登革熱陽性患者未被快篩試劑檢出，還會將採體送往疾管署認證實驗室進行檢驗才能確定是否染疫。另方面也呼籲進行登革熱防治工作的同仁及志工務必留意自己的穿著是不是長袖長褲，並且噴防蚊液保護自身健康。

登革熱 快篩試劑 衛生局 台南 防蚊

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