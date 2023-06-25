台南國華美食商圈停電 商家喊賠償：希望不要再發生
台南市國華商圈正興街與國華路路口附近因電容量不足，23、24日下午人潮最多時發生3次停電，讓商家生意大受影響，有業者氣憤表示應賠償，店家說昨天下午連續2次停電，有近3小時無法營業，希望不要再發生這種情形。
立委陳亭妃及市議員陳怡珍今天上午9點多台電施工時也前往關心，陳亭妃說，她們在昨天晚上接獲商家抱怨停電，認為兩天連續3次停電，覺得原因不單純，深恐今天會再停電，希望能找出原因並改善，因此，她打電話給台電台南區營業處長黃明舜，經台電派員了解及找原因，發現是電容量不足，為了防今天再停電，上午9點提早施工，重新牽線，確保附近供電量充足，並在店家營業前完成施工。
陳亭妃說，附近海安國華、中正、西門等商圈，是台南美食、百貨等集中地，且民宿多，每到假日遊客多，用電量大增，她也要求台電盤整附近民宿、商家用電量，分析供電量是否充足，先未雨綢繆以為因應。
商家表示，23日下午停電時還不以為意，因維幾十分鐘後就恢復供電，昨天下午又停電，便認為事情大條。賣水果冰商家反映，因天氣熱，來吃水果冰的遊客多，停電後，後面室內座位就暫時沒開放。賣咖啡商家說，咖啡機要用電，也沒冷氣，影響不小，賣冰業者說，約3個小時無法營業，太慘了，希望不要再發生。有商家說，今天早上施工雖還未營業，但員工在被中午訂桌的食材，也有受到影響。
台電表示，南市中西區國華街3段、正興街於6 月23日、24 日發生停電，約41 戶受影響，原因為167kVA變壓器過載，今天早上進行負載分割，10點10分完成，並恢復供電。
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