新港公園斥資2300萬元翻新 將打造紅色大型遊具

嘉義縣新港公園因年久失修，許多遊憩設施都已風化、不堪使用，經地方民代陳情後，縣府斥資2299萬6359元，新設大型兒童遊戲場，及籃球場、槌球場，並設置座椅提供遊客及居民休憩，去年12月12日開工，縣長翁章梁今視察工程進度68.83%，將在9月3日完工。

縣長翁章梁說，新港公園年久失修，經地方爭取後，他認為有必要翻新，去年12月開工，原訂6月1日完工，施工期間採納地方意見，將既有地坪更換為紙膜地坪，延展工期60天，目前進度68.83%，有座新設大型特色遊具，希望今年9月3日順利完工。

新港鄉公所表示，新港公園位於精華地區，鄰近奉天宮、民俗表演中心及圖書館等重要文化場域，往來信眾、遊客眾多，增設及修整公園內休閒場域，並增加親子遊憩空間，重新為槌球場種植草皮，也翻新舊有籃球場，並設置座椅休憩區，打造適合親子老幼的特色公園。