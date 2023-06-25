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台南防堵登革熱擴散就看仁德 區公所對空屋空地用這招

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
仁德成功里內需多空屋空地，因為大門深鎖無法進入消毒，讓當地民眾擔心是病媒蚊的溫床。記者李文德／翻攝
仁德成功里內需多空屋空地，因為大門深鎖無法進入消毒，讓當地民眾擔心是病媒蚊的溫床。記者李文德／翻攝

台南市登革熱確診病例昨天為止累積42例，以仁德為主要熱區。仁德區公所、各里從首例確診後便馬不停蹄清消，呼籲家家戶戶需要做好清滋。不過近來發現有的民眾防疫意識較弱，除了戶外需要做好清潔外，家內易積水容器需要確實清除；另本周起區公所將針對空地空屋強力清消，預估逾30處需執行。

仁德區長黃素美表示，目前疫區內的民眾已經自動自發將戶外容器清理完畢，但發現部分民眾的防疫意識較弱，出門還是會著短衣短褲或者深色衣物；另一方面針對家內的容器，如烘碗機底部、冰箱下的底盤的積水等，都會忘記清理。她也呼籲民眾防微杜漸，希望能夠將擴散的可能降至最低。

因為仁德區登革熱主要熱區分布在成功里及仁和里，有里長說目前家家戶戶確實都有辦法做好消毒。不過讓居民擔心的是周遭空屋空地，因為礙於私人領域，無法前往噴灑化學藥劑進行消毒。有進行清消的志工媽媽說，這些空屋內的廢棄物，有檢出病媒蚊孳生，擔心可能是擴散疫情的溫床。

對此區公所也指出，本周針對區內空屋空地將進行強力清消。依照傳染病防治法、空屋空地管理自治條例可以進入消毒。目前針對疫區範圍，匡列超過30處空屋空地，會先找出屋主通報，如果遲遲未得到回覆，也會先進行清理，而相關清理費用也會交由該地主進行付款。

仁德成功里內需多空屋空地，因為大門深鎖無法進入消毒，讓當地民眾擔心是病媒蚊的溫床。記者李文德／攝影
仁德成功里內需多空屋空地，因為大門深鎖無法進入消毒，讓當地民眾擔心是病媒蚊的溫床。記者李文德／攝影
有部分空屋內還囤積著許多廢棄物，地方居民也擔心是孳生病媒蚊的溫床。記者李文德／攝影
有部分空屋內還囤積著許多廢棄物，地方居民也擔心是孳生病媒蚊的溫床。記者李文德／攝影
仁德成功里內需多空屋空地，因為大門深鎖無法進入消毒，讓當地民眾擔心是病媒蚊的溫床。記者李文德／翻攝
仁德成功里內需多空屋空地，因為大門深鎖無法進入消毒，讓當地民眾擔心是病媒蚊的溫床。記者李文德／翻攝

登革熱 確診 意識

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