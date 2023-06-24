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端午連假飆高溫 台南避暑親子景點最熱門

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
端午連假台南天氣炎熱，傍晚時分遊客出籠。記者鄭惠仁／翻攝
端午連假台南天氣炎熱，傍晚時分遊客出籠。記者鄭惠仁／翻攝

今天是端午連假第3天，台南維持前2日的旅遊熱潮，觀旅局統計，上午截至11點止，各景點遊客人數已近7萬5千人次，較昨日遊客人次增長約1成。預計今日下午逐漸有返回工作崗位的車潮，市長黃偉哲建議，不論走國道1號或3號可順便下台南美食補給，或分流到台61線，順遊濱海旅遊熱門景點，闔家留下美好回憶。

南市觀光旅遊局統計，這次端午連假遊客普遍反應天氣炎熱，使得室內且有冷氣的景點人氣爆增，如南美館、左鎮化石園區連假前2天遊客已破萬人入場，台灣歷史博物館也有近3千人次參觀。

有綠樹遮蔭的風景區遊客人潮也多，台南都會公園、十鼓文創園區、德元埤荷蘭村等有3千到6千人次不等。擁有水域遊憩及戲水設施的園區也深受家庭親子族群喜愛，如虎頭埤風景區遊客逾3千遊客，頑皮世界野生動物園加碼舉辦粽夏動物節，吸引近4千名遊客。濱海區景點如北門遊客中心、黃金海岸及漁光島等，則有近2千人次遊客。

觀光旅遊局針對端午連假前兩天遊客出遊訪時間點統計分析，觀察到約45%的遊客是下午4點以後才出門，顯見傍晚開始的夜間觀光市場是值得關注的旅遊新趨勢。其中又以安平港濱軸帶、小西門商圈、南紡購物中心、國華海安商圈、安平老街、赤崁園區等景區及商圈夜間遊客比例最高，再加上海安觀光商圈舉辦虎翔市集，以及南紡購物中心所舉辦蟲林森遊會等活動加持下，台南夜間觀光變得十分熱絡。相關旅遊活動及交通資訊，可上台南旅遊網查詢。

台南 連假 端午節 觀光

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