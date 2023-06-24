台南國寶級畫師顏振發手繪懷舊電影看板 喚起眷村記憶
台南市水交社文化園區聯手國寶級職人顏振發繪製「筧橋英烈傳」及「八百壯士」2幅台灣空軍抗戰電影看板，與早期電影海報正在園區內的藝聚落戶外展出，濃濃的懷舊氛圍彷彿走入早期眷村的時光隧道。
台南文化局表示，水交社歷史縱深橫跨明清乃至戰後，1941年日本「台南海軍航空隊」成立後設軍眷宿舍，戰後空軍接收為眷村，1956年「雷虎特技小組」飛行官及眷屬進駐居住，先後孕育逾50位將軍，更被喻為「雷虎小組的故鄉」。
早期在電視機還不普遍的年代，屬「露天電影」最受歡迎，也是舊時眷村重要娛樂活動，而傳統電影手繪看板，是早期電影宣傳中不可或缺的宣傳手法。這些看板通常以電影中的主角與經典場景作為元素進行編排和繪製，吸引觀眾的目光。
水交社文化園區此次邀請被英國BBC喻為「台灣最後一位手繪電影海報畫家」的國寶級職人顏振發，於園區現地繪製「筧橋英烈傳」及「八百壯士」電影看板，串起水交社新舊時代的回憶以傳承空軍精神，除喚起人們對水交社眷村的記憶，也讓來訪民眾認識台南空軍的歷史與水交社的眷村記憶，見證雷虎小組的榮光歲月。
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