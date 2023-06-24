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台南登革熱疫情仍難遏止 今投放殺蟲乳塊預計第4輪噴藥

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南登革熱疫情仍難遏止，疫區仁德今天投放殺蟲乳塊預計第4輪噴藥。記者周宗禎／翻攝
台南登革熱疫情仍難遏止，疫區仁德今天投放殺蟲乳塊預計第4輪噴藥。記者周宗禎／翻攝

台南市本土性登革熱確診病例昨天統計新增12例、其中11例都在仁德區，因為仁德區登革熱確診持續增加，已經噴藥3次、招致不少民怨的仁德疫區，今天動員人力投放殺死病媒蚊幼蟲孑孓藥物、並到區內軍事基地噴藥。預計還要第四輪噴藥。

台南市本土登革熱確診個案全市累計39例、分布5個行政區。但幾乎都集中在最早發現病例的仁德區成功、仁和兩里所在的二空新村，市政府也動員人力配合基層噴灑殺蟲藥劑，預計今天完成第三輪全面噴藥，包含疫區內的空軍基地。

不過因為二空新村仍然有不少老舊平房民宅、屋頂排水管孔等死角可能因堵塞積水，里長鄭晴而今天與10名里內志工配合區公所10名環保人員，拿著自製的長竹桿，挨家挨戶將殺孑孓藥塊投放在高處集水管、屋角可能積水處。

鄭晴而表示，今天又是全成功里的環境清潔日，他是先廣播放送提醒里民，全身包覆拿著長竹竿的陌生人「是我們的志工」，來協助投放「殺蟲乳塊」在水槽、房屋周遭死角，「不是怪叔叔更不是小偷」。

台南登革熱疫情仍難遏止，疫區仁德今天投放殺蟲乳塊預計第4輪噴藥。記者周宗禎／翻攝
台南登革熱疫情仍難遏止，疫區仁德今天投放殺蟲乳塊預計第4輪噴藥。記者周宗禎／翻攝

登革熱 確診 台南

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