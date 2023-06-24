快訊

被控性騷男記者「摳手心10到15秒」 藍委鄭正鈐回應了

竹北大範圍瓦斯管線加壓異常氣爆！今早釀12起火警、15起外洩

竹北民宅氣爆搶救中 傳多起瓦斯外洩通報

南市議員批電子遊藝場違法設置不作為 市府：已罰315萬

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員林燕祝批市府經發局對電子遊藝場違法擴大營業面積作為消極。圖／本報資料照片
台南市議員林燕祝批市府經發局對電子遊藝場違法擴大營業面積作為消極。圖／本報資料照片

台南市議員林燕祝今指電子遊藝場違法擴大營業面積，市府卻遲未告發裁處，痛批經發局消極，是否刻意圖利業者，違背職務違法失職，要求市府政風單位查個清楚。經發局強調，一切依法行政，絕無圖利業者。

經發局表示， 自2021年12月起加強電子遊戲場業營業面積稽查，如確屬面積擴大，卽違反電子遊戲場業管理條例第11條第3項規定，依同條例第24條處以5萬以上至25萬以下罰鍰。統計自去年至今年5月底，共稽查電子遊戲場業571家次，其中130家次確認有擴大營業面積，目前累計已裁處54家次、裁罰金額計315萬元，但限於人力因素，已陸續發文請業者陳述意見及辦理裁處作業中，皆依法行政，絕無圖利業者情事。

林燕祝說，依南市電子遊藝場自治條例應距離國民中、小學、高中、職校、醫院1一千公尺以上與兒少法所規定的2百公尺以上，經發局都沒有依法行政去做處理。5月29日發公文給經發局，要了解電子遊藝場擴大營業面積的裁處情況，經發局於5月31日回覆，隔日卻見風轉舵，發出南市電子遊藝場擴大營業面積恐遭罰與已裁處狀況的新聞。

林燕祝並指，她向經發局要的公文，要含擅自擴大營業面積遭裁罰與已完成聯合稽查但尚未完成裁處案件相關資料，經發局卻以「未裁處案件部分資料，因涉及個人隱私及營業秘密，依法礙難照辦」回覆，經詳查後發現原來是經發局羈押公文，長達1年5個月尚未對業者做出裁處，經發局是否有行政怠惰及涉及圖利業者，她將請市議會移送檢調查辦。

林燕祝 小學

延伸閱讀

議員轟南市已成光電毒地城市 黃偉哲：只要違法就法辦

新北3區、北桃園今起停水43小時 桃市開設應變中心整備

台南正副議長涉賄、藍提當選無效 法院駁回：法律未規定

台南淪黑金故鄉！ 藍軍請賴清德先道歉再選總統

相關新聞

逾半世紀民營老興中市場國寶戲院拆除前 嘉市府遊說地主活化搶救

嘉義市鬧區文化路商圈民營興中市場，經營逾半世紀停業，市場有市區碩果僅存荒廢木造老戲院國寶戲院，地主財團法人博愛仁愛之家與...

端午連假人潮強勢回歸 台南到處是觀光人潮

今天是端午連假第2天，台南市政府觀旅局統計，昨天首日人潮就較去年增加逾2成，今天上午出遊人潮也較昨天增加2成，中西國華海...

南市議員批電子遊藝場違法設置不作為 市府：已罰315萬

台南市議員林燕祝今指電子遊藝場違法擴大營業面積，市府卻遲未告發裁處，痛批經發局消極，是否刻意圖利業者，違背職務違法失職，...

梅雨不如預期豐沛 嘉義水情維持黃燈蘭潭音樂噴泉下月重啟

梅雨期接近尾聲，嘉義仁義潭、蘭潭水庫盼帶來豐沛雨水挹注，結果雨量不如預期，2座水庫平均蓄水率50%，較去年同期蓄水滿庫差...

南市登革熱再增12例 診所快篩抓出感染者防擴散

台南市登革熱病例今天再增12例，累積病例共39例，其中11例為仁德區個案，1例為安南區，年齡介於23歲至81歲之間，12...

蔣揚慈善基金會開辦免費兒童美語夏令營 今起受理報名

台南蔣揚社會福利慈善事業基金會7月2日至8日開辦7天6夜「快樂兒童美語夏令營」活動。對象國小四至六年級10到13歲學童，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦