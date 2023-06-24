南市議員批電子遊藝場違法設置不作為 市府：已罰315萬

台南市議員林燕祝今指電子遊藝場違法擴大營業面積，市府卻遲未告發裁處，痛批經發局消極，是否刻意圖利業者，違背職務違法失職，要求市府政風單位查個清楚。經發局強調，一切依法行政，絕無圖利業者。

經發局表示， 自2021年12月起加強電子遊戲場業營業面積稽查，如確屬面積擴大，卽違反電子遊戲場業管理條例第11條第3項規定，依同條例第24條處以5萬以上至25萬以下罰鍰。統計自去年至今年5月底，共稽查電子遊戲場業571家次，其中130家次確認有擴大營業面積，目前累計已裁處54家次、裁罰金額計315萬元，但限於人力因素，已陸續發文請業者陳述意見及辦理裁處作業中，皆依法行政，絕無圖利業者情事。

林燕祝說，依南市電子遊藝場自治條例應距離國民中、小學、高中、職校、醫院1一千公尺以上與兒少法所規定的2百公尺以上，經發局都沒有依法行政去做處理。5月29日發公文給經發局，要了解電子遊藝場擴大營業面積的裁處情況，經發局於5月31日回覆，隔日卻見風轉舵，發出南市電子遊藝場擴大營業面積恐遭罰與已裁處狀況的新聞。

林燕祝並指，她向經發局要的公文，要含擅自擴大營業面積遭裁罰與已完成聯合稽查但尚未完成裁處案件相關資料，經發局卻以「未裁處案件部分資料，因涉及個人隱私及營業秘密，依法礙難照辦」回覆，經詳查後發現原來是經發局羈押公文，長達1年5個月尚未對業者做出裁處，經發局是否有行政怠惰及涉及圖利業者，她將請市議會移送檢調查辦。