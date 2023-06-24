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逾半世紀民營老興中市場國寶戲院拆除前 嘉市府遊說地主活化搶救

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市鬧區文化路商圈民營興中市場，以及市區碩果僅存荒廢木造老戲院國寶戲院即將拆除，老市場、老戲院即將消失，承租戶將地主張貼拆除公告貼在戲院入口。記者魯永明／攝影
嘉義市鬧區文化路商圈民營興中市場，以及市區碩果僅存荒廢木造老戲院國寶戲院即將拆除，老市場、老戲院即將消失，承租戶將地主張貼拆除公告貼在戲院入口。記者魯永明／攝影

嘉義市鬧區文化路商圈民營興中市場，經營逾半世紀停業，市場有市區碩果僅存荒廢木造老戲院國寶戲院，地主財團法人博愛仁愛之家與承租戶打官司，勝訴確定，要求20多間承租戶30日前搬遷騰空，日前貼公告7月1日拆除，老市場、老戲院即將消失，走入歷史，市府希望保留木造老建築活化，共創地方繁榮發展，以容積移轉獎勵辦法，遊說地主保留修繕活化。　

博愛之家陳姓科長說，委託律師7月1日聲請法院強制執行拆除，通知承租戶30日前清空住處、勿停放機車及物品，董事會處分不動產要遵照財團法人法的規定，不同意依文資法保留，目前還未討論市場收回後的用途，老市場老戲院木造建物荒廢有傾倒之虞，為公共安全拆除建物。

日治時期嘉義政要期待打造舊城西門外的土地，成為「沙卡里巴」（人聲鼎沸之處」。戰後初期，這個地方改名興中市場，設立戲院，期待延續二通中正路興盛暢旺的消費娛樂活動。地方人士說，老市場、老戲院拆除後，基地呈袋形地被住家商店圍住，出入不易，若能結合文化商圈、林聰明沙鍋魚頭店一條街、修繕後文化郵局整體規畫，提升觀光品質，創造繁榮發展。

市府都發處說，2015年都委會修訂通過「嘉市容積移轉許可審查要點」，放寬容積移轉限制，接受基地得以「折繳代金」方式移入容積，嘉市歷史悠久，擁有全台最大量木建築，為保存文化資產鼓勵私有資產活化，獎勵所有權人申辦容積移轉，上周連絡博愛之家董事會說明獎勵容積移轉，希望保留老市場老戲院活化，市府將輔導協助。

台灣圖書室文化協會上周舉辦老市場老戲院走讀活動，大批市民及居民冒雨穿雨衣打傘最後巡禮，與承租戶座談，大家對老市場即將消失感到不捨，對未來用途表達關切，居民希望保留「興中市場」名稱。

嘉義市鬧區文化路商圈民營興中市場，以及市區碩果僅存荒廢木造老戲院國寶戲院即將拆除，老市場、老戲院即將消失。 記者魯永明／攝影
嘉義市鬧區文化路商圈民營興中市場，以及市區碩果僅存荒廢木造老戲院國寶戲院即將拆除，老市場、老戲院即將消失。 記者魯永明／攝影

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