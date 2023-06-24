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梅雨不如預期豐沛 嘉義水情維持黃燈蘭潭音樂噴泉下月重啟
梅雨期接近尾聲，嘉義仁義潭、蘭潭水庫盼帶來豐沛雨水挹注，結果雨量不如預期，2座水庫平均蓄水率50%，較去年同期蓄水滿庫差一半，嘉義區水情燈號維持「減壓供水」黃燈，公園噴水池、戲水池仍未解封開放，戲水玩水還要等，但蘭潭水庫蓄水恢復到6成，市府下月恢復夜間音樂噴泉展演。
水公司第五區管理處說，仁義潭、蘭潭屬離槽母子型水庫，聯合串連供水，將沉砂濁度降低後的八掌溪水引進仁義潭，再引到蘭潭，截至今天，仁義潭和蘭潭水庫有效蓄水量共計1755萬噸、蓄水率為51.59%，水庫雖持續進水，水位上升，但與去年同期滿庫相比，仍差一半。
第五區管理處表示，以目前每天約8萬噸出水量，至8月底仍供水無虞，但為減少2座水庫出水量，每天仍由雲林湖山水庫、集集攔河堰系統支援10萬噸，曾文、烏山頭系統支援11萬噸。
蘭潭水庫音樂噴泉2月3日停止至今，目前水庫水位超過70公尺以上，超過噴泉展演水位警戒標準68公尺，市府觀光新聞處說，蘭潭水位回升，維修人員將進行展演前置作業，預計7月初重啟音樂噴泉展演。
嘉義區水情黃燈減壓供水未調整，目前雖入夏高溫炎熱，公園噴水池、戲水池仍未解除鉛封，還無法開放玩水戲水，其中百年歷史嘉義公園仿製的比利時尿尿小童，修復後恢復昔日風采，為節水，關閉尿尿噴水及景觀池水。
蘭潭水位回升，淹沒區巫家百年水井又沉入水底，巫家祖先是大陸潮州府饒平縣客家人，早期定居蘭潭小公園下方淹沒區，日治時期巫家聚落土地被徵收成水庫淹沒區，巫家主要房舍都沉入水底，水井在枯水時才會浮現。
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