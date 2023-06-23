端午連假人潮強勢回歸 台南到處是觀光人潮

今天是端午連假第2天，台南市政府觀旅局統計，昨天首日人潮就較去年增加逾2成，今天上午出遊人潮也較昨天增加2成，中西國華海安商圈、孔廟與赤崁樓園區及安平老街都出現人潮。

觀旅局指出，統計午連假第一天人潮較去年同期增加逾2成，昨天是端午節，又有龍舟競賽，看龍舟的人潮強勢回歸，昨傍晚在台南運河的決賽，吸引逾萬名民眾吶喊加油，周邊安平古堡話煎鎚聽講古、安平樹屋植栽陶盆DIY、皇冠生活節的假日市集及古都迎海慶典市集都吸引人潮。

國華海安河樂、小西門、南紡、孔廟及赤崁樓園區等周邊有逾7萬名遊客前往，海安商圈虎翔市集、赤崁樓五福廊道及小西門財哥專業檳榔攤特展等也都吸引人潮。另戶外踏青景點及博物館、左鎮化石園區、台灣歷史博物館及柳營尖山埤渡假村首日都較去年同期入園人數倍增。

今天是連假第2天，上午各主要景點也比昨天人潮多，整體增加近2成。主要出現在國華海安商圈、孔廟與赤崁樓園區及安平老街。頑皮世界與虎頭埤風景區一早也也逾3千人入園，遊客都較前一日顯著增加。

為期1個月的2023台南國際芒果節於6月22日於走馬瀨農場熱鬧開幕，結合台南6大重要芒果產區舉辦芒果行銷活動，端午連假走馬瀨農場4天門票特惠只要150元，趕緊來品嘗台南當季新鮮芒果。另22至25日頑皮世界2023粽夏動物節，購票優惠加碼送30元消費抵用券，有粽夏市集、豚寶盃單腳立蛋大賽及尋找龍舟趣等親子體驗活動。