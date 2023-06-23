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嘉縣瑞里繡球花開 以同色系植栽形塑紫色山城魅力

中央社／ 嘉義縣23日電

被稱為紫色山城的嘉縣梅山鄉瑞里村每年3月紫藤花開，吸引不少遊客上山賞花，近日繡球花開遊客再度現蹤；文化觀光局表示，已與社區協商要透過各式紫色系植栽形塑紫色山城新魅力。

目前是梅山瑞里採茶季節，也是繡球花開始綻放的時期，瑞里許家茶園民宿種植的大片繡球花，已開著美麗紫色花朵，端午節連假吸引不少人上山賞花避暑。

嘉義縣文化局長徐佩鈴今天告訴中央社記者，每年3月是瑞里的紫藤花開季節，紫色的浪漫氛圍總是吸引不少遊客上山賞花，今年春天在瑞里村也有一大片的粉紫色麝香木，更為紫色山城增添話題。

徐佩鈴說，先前已與在地觀光協會、社區民眾討論如何透過各式紫色系的植栽延續花季議題，讓賞花期不限3月紫藤花季，可再結合錫葉藤（許願藤）、麝香木及繡球花等，延長賞花季節形塑紫色山城新魅力，吸引更多遊客。

嘉義縣166線觀光產業發展協會理事長邱詩富指出，目前瑞里繡球花只有許家茶園民宿附近有栽種，遊客可以將車停在高帝園茶業民宿的停車場，再走到許家露區，沿路有茶園和大片孟宗竹林形成的綠色隧道，目前正是採茶時節，還可目睹人工採茶的畫面。

邱詩富說，瑞里有紫色浪漫山城之稱，3月有紫藤花季，接下來是螢火蟲季，再來就是賞繡球花季，期待在公部門與地方的努力下，營造瑞里在每個季節都有觀光亮點。

瑞里 賞花 紫藤花

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