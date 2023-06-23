雲林「稻田運動會」 泥巴田中拔河、相撲、搶旗超逗趣

雲林縣大埤鄉稻米種植面積逾5千公頃，是全台稻米產量最多的鄉鎮，為推廣雲林米鄉，甜點店虎珍堂攜手西螺地方創生小農，今天首度在大埤鄉舉辦「稻田運動會」，大人、小孩在泥巴田中拔河、相撲，全身髒兮兮仍笑開懷，主辦單位表示，9月要帶大家到台西「摸蛤兼洗褲」，藉此深入認識雲林。

稻田運動會地點就選在農委會評選的金牌農村西鎮村舉辦，透過運動會的形式，讓民眾親近稻田，也一覽金牌社區的特色風貌，不少民眾第一次赤腳踩進泥巴田裡，尖叫連連、動彈不得，更遑論要在田裡拔河、相撲，多位參賽民眾跌坐在泥巴中，趣味連連。

今天除有拔河、泥田相撲、搶旗大賽，也有割稻傳統體驗，實際參與農民在工作前的傳統儀式；「稻梗手作體驗」，及「產地餐桌」則是讓民眾品嘗大埤在地酸菜湯割稻飯，也是非常難得的食農體驗，地方導覽員也將免費讓民眾搭乘獨有的「龍舟」農遊社區。