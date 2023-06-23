網紅就是你 台南「九天蘚女神機妙算」拿菸檳防制特優

教育部國教署為使學生自主倡議無菸拒檳知識、態度推廣到校園，進而內化成為拒絕菸與檳榔的行為，舉辦「網紅就是你」短片競賽，台南市安南國中以「九天蘚女之神機妙算」的「算命阿姨」為發想拿下特優。

安南國中所製作的短片內容，闡述菸品的危害，菸癮少年想改善自身形象，藉由算命阿姨勸告，融入青少年關注的街頭民調模式，透過受訪者及記者的對話，說明菸品對健康、個人形象及人際互動等都會帶來負面影響；破除青少年對菸品的迷思，減少受到網路、媒體及社群等渲染效應，增進媒體識讀能力，避免成為菸品受害者。

短片並結合時下流行的Rap元素，宣導戒菸技巧，並倡議菸害防制法修正重點，內容幽默風趣，寓教於樂，相關影片連結如下：https://youtu.be/Hkb8HaOWRcg。

台南市教育局長鄭新輝表示，不論是吸菸、二手菸或三手菸都會影響身體健康，吸菸是罹患癌症、心血管與肺部等疾病的危險因子，近年來電子煙逐漸盛行，對青少年形成嚴重的健康危機，今年3月22日起修正施行的菸害防制法新法已全面禁止電子煙，並將禁菸年齡提高至未滿20歲，為保護青少年遠離二、三手菸的危害，全面禁菸場所包括各級學校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所等，期望透過法令規範，降低菸品危害，守護全民健康。

他說，安南國中積極推動校園菸檳防制教育，成立各類健康性質社團，讓學生將學習和健康結合，以影像倡議健康議題，提供學生激發創意與表演的舞臺，表現亮眼，值得肯定。