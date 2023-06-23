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夢幻！嘉義瑞里紫繡球花浪漫盛開 地方盼協助擴大規畫

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣梅山瑞里的許家露營區周圍繡球花正盛開，遊客享被粉紫繡球花包圍感，超浪漫的。圖／高帝園茶業民宿林淑媛提供
嘉縣梅山瑞里的許家露營區周圍繡球花正盛開，遊客享被粉紫繡球花包圍感，超浪漫的。圖／高帝園茶業民宿林淑媛提供

6、7月賞繡球花季到了！嘉義縣梅山鄉瑞里村的許家露營區內和周圍茶園步道旁，一顆又一顆粉紫色花球的繡球花海正盛開，遊客享受被夢幻紫色繡球花簇擁之下，超美浪漫療癒氛圍。

瑞里業者們表示，盼阿管處及縣府相關單位，能幫助瑞里規畫種植繡球花，提供種子和栽種技術，讓紫色浪漫山城，能整年都在紫色氛圍，活絡地方觀光產業。

166線觀光產業發展協會理事長邱詩富指出，梅山鄉瑞里有紫色浪漫山城之稱，4月有紫藤花季，接下來是營火蟲季，再來就是目前的賞繡球花季，都是遊客打卡熱點。

種植繡球花的許家民宿業者許朝詠表示，為豐富露營區的可看性和營造浪漫氛圍，3年前開始在自家營區和茶園旁步道種植繡球花，近年越開越美。

高帝園茶業民宿業者林淑媛表示，目前瑞里繡球花只有許家露營區周圍有栽種，遊客可在高帝園茶業民宿停好車，再沿綠色隧道走到許家露營區，就可觀賞到繡球花。

林淑媛說，沿往賞繡球花道路，能欣賞到茶園和大片孟宗竹林景觀，往上走到最高點時，還能鳥瞰嘉義縣市和雲林縣，讓人心曠神怡，每個點都很好拍。

嘉縣梅山瑞里的許家露營區及周圍茶園步道粉紫色繡球花海正盛開。圖／高帝園茶業民宿林淑媛提供
嘉縣梅山瑞里的許家露營區及周圍茶園步道粉紫色繡球花海正盛開。圖／高帝園茶業民宿林淑媛提供
嘉縣梅山瑞里的許家露營區繡球花盛開，能一覽茶園、竹林及及粉紫繡球花浪漫美景。圖／高帝園茶業民宿林淑媛提供
嘉縣梅山瑞里的許家露營區繡球花盛開，能一覽茶園、竹林及及粉紫繡球花浪漫美景。圖／高帝園茶業民宿林淑媛提供

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