夢幻！嘉義瑞里紫繡球花浪漫盛開 地方盼協助擴大規畫

6、7月賞繡球花季到了！嘉義縣梅山鄉瑞里村的許家露營區內和周圍茶園步道旁，一顆又一顆粉紫色花球的繡球花海正盛開，遊客享受被夢幻紫色繡球花簇擁之下，超美浪漫療癒氛圍。

瑞里業者們表示，盼阿管處及縣府相關單位，能幫助瑞里規畫種植繡球花，提供種子和栽種技術，讓紫色浪漫山城，能整年都在紫色氛圍，活絡地方觀光產業。

166線觀光產業發展協會理事長邱詩富指出，梅山鄉瑞里有紫色浪漫山城之稱，4月有紫藤花季，接下來是營火蟲季，再來就是目前的賞繡球花季，都是遊客打卡熱點。

種植繡球花的許家民宿業者許朝詠表示，為豐富露營區的可看性和營造浪漫氛圍，3年前開始在自家營區和茶園旁步道種植繡球花，近年越開越美。

高帝園茶業民宿業者林淑媛表示，目前瑞里繡球花只有許家露營區周圍有栽種，遊客可在高帝園茶業民宿停好車，再沿綠色隧道走到許家露營區，就可觀賞到繡球花。