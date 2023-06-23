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嘉市西區全民運動館 完成委託營運
嘉義市西區全民運動館日前完成委託營運招商的公證程序，甄選出運動場館的專業營運廠商-舞動陽光有限公司，並將在工程設計階段參與討論，讓西區全民運動館的興建及營運管理更加完善。市府表示，西區全民運動館預計2026年正式營運，屆時嘉義市東西區各有完善運動中心提供市民使用。
嘉義市府爭取教育部體育署前瞻2.0計畫，辦理「嘉義市西區全民運動館統包工程」，總經費5.9億元，中央補助2億元，其餘預算由市府自籌，工程案已於今年3月決標，4月簽約。
教育處長林立生表示，西區全民運動館是嘉義市的重大建設，更是市長黃敏惠「十大旗艦計畫藍圖-文化新絲路2.0」中「西區大發展」的實現。統包工程預計於今年底開工，預計2025年完工，2026年正式營運。現在甄選出的專業營運團隊，已即刻參與工程設計階段並適時提供意見，期盼完工及營運管理時能更加完善，以符合市民需求與期待。
西區全民運動館的基地選址在劉厝里，運動館設施計畫包含50公尺室內溫水游泳池、瑜珈及韻律教室、全齡體適能訓練場、體適能區域、多功能活動教室、兒童體適能活動室、綜合球場、桌球室、商業空間等，同時規畫滯洪設施及戶外停車場。興建後的全民運動館將結合周邊的228紀念公園，形成一個運動與休閒的廊帶。
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