睽違2年台南國際龍舟賽103隊創下新高 4天激戰比出高下

2023台南國際龍舟錦標賽，103支隊伍經歷4天精彩激戰，各組冠軍隊伍終於在今晚決賽比出高下，市長黃偉哲到場主持頒獎以及閉幕，頒發獎金給得獎隊伍，為今年的精彩賽事劃下圓滿句點，並與現場民眾一起感受端午佳節氣氛。

黃偉哲在決賽進行時在龍舟競賽終點線近距離為決賽隊伍加油，同時也在現場發送扇子，讓現場觀賽的民眾能稍解夏夜的暑氣。黃偉哲表示，過去兩年的龍舟賽因為疫情停辦，今年終於強勢回歸，報名隊伍103隊創下新高，更可以感受到現場觀賽民眾震天的熱情，以及參賽選手每個人的賣力演出。

各組獲得冠軍隊伍包括大型龍舟公開男子組國立台南海事隊、公開女子組森田印刷土城高中聯隊、工商團體組金城青商龍舟隊、大專院校組嘉藥水上活動社A隊、高中職男子組國立台南海事體育班隊、國中男子組土城高中國中部隊，以及小型龍舟公開男子組金城青商小龍A隊與公開女子組台南二中校友總會隊。

黃偉哲也說，夏日的台南有許多精彩活動，端午連假的第一天，早上在走馬瀨農場有國際芒果節活動的開幕，晚上在安平運河有熱鬧龍舟決賽，喊話「連假不來台南太可惜!」端午過後還有七夕，黃偉哲表示台南有眾多月老廟，最適合七夕來拜拜，保佑有情人終成眷屬。

體育局長陳良乾表示，今年國際龍舟錦標賽只是開端，接下來還有WBSC世界盃少棒錦標賽、全國運動會及曾文水庫馬拉松40周年等精彩賽事，期待民眾繼續為選手們加油打氣。