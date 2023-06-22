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嘉縣水上千人手搖冰創紀錄 自製冰沙加配料超好吃
炎炎夏日就要吃冰消暑！夏季限定的「千人炒冰 Super Science」活動，今在嘉義縣北回二館太空教育館登場，縣長翁章梁、鄉長林緗亭帶頭炒冰，利用水的科學變化，手搖製作冰沙，再搭配與在地美味配料，製作清涼消暑創意冰品，吸引千名民眾參加。
縣長翁章梁說，每年夏至這一天，都會在太陽館辦理館慶活動，展現嘉義縣太陽之都熱情，去年因疫情停辦，今年與水上鄉公所合作，選在端午連假首日盛大慶祝，除了傳統三龍取火活動之外，更與水上鄉公所合作，舉辦千人科學炒冰創意活動，推廣太陽之都熱情。
藉由水的物理變化，民眾把水搖成冰沙，再搭配與美味配料，製作清涼消暑創意冰品。水上鄉林緗亭鄉長說，今天創下1000名民眾同時炒冰的紀錄，水上鄉有太空館、觀光工廠等景點，嘉義縣運動中心也在水上鄉落腳，歡迎大家到水上歡度端午假期。
嘉義縣許多學校到場設科學闖關站，提供闖關遊戲及參與實驗，讓民眾學習科學知識，包括星際樂園、太陽黑子觀測、大型充氣式遊具、泡泡區等豐富體驗，也有知名藝人到場表演，讓民眾在美妙動聽的音樂陪伴下，共度親子時光。
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