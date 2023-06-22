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嘉縣水上千人手搖冰創紀錄 自製冰沙加配料超好吃

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣北回二館太空教育館今舉辦千人炒冰活動，縣長翁章梁（左四）帶頭製作剉冰。記者黃于凡／攝影
嘉義縣北回二館太空教育館今舉辦千人炒冰活動，縣長翁章梁（左四）帶頭製作剉冰。記者黃于凡／攝影

炎炎夏日就要吃冰消暑！夏季限定的「千人炒冰 Super Science」活動，今在嘉義縣北回二館太空教育館登場，縣長翁章梁、鄉長林緗亭帶頭炒冰，利用水的科學變化，手搖製作冰沙，再搭配與在地美味配料，製作清涼消暑創意冰品，吸引千名民眾參加。

縣長翁章梁說，每年夏至這一天，都會在太陽館辦理館慶活動，展現嘉義縣太陽之都熱情，去年因疫情停辦，今年與水上鄉公所合作，選在端午連假首日盛大慶祝，除了傳統三龍取火活動之外，更與水上鄉公所合作，舉辦千人科學炒冰創意活動，推廣太陽之都熱情。

藉由水的物理變化，民眾把水搖成冰沙，再搭配與美味配料，製作清涼消暑創意冰品。水上鄉林緗亭鄉長說，今天創下1000名民眾同時炒冰的紀錄，水上鄉有太空館、觀光工廠等景點，嘉義縣運動中心也在水上鄉落腳，歡迎大家到水上歡度端午假期。

嘉義縣許多學校到場設科學闖關站，提供闖關遊戲及參與實驗，讓民眾學習科學知識，包括星際樂園、太陽黑子觀測、​大型充氣式遊具、泡泡區等豐富體驗，也有知名藝人到場表演，讓民眾在美妙動聽的音樂陪伴下，共度親子時光。

嘉義縣北回二館太空教育館今舉辦千人炒冰活動，炎炎烈日下大家一起搖冰沙。記者黃于凡／攝影
嘉義縣北回二館太空教育館今舉辦千人炒冰活動，炎炎烈日下大家一起搖冰沙。記者黃于凡／攝影
嘉義縣北回二館太空教育館今舉辦千人炒冰活動，縣長翁章梁帶頭手搖冰沙。記者黃于凡／攝影
嘉義縣北回二館太空教育館今舉辦千人炒冰活動，縣長翁章梁帶頭手搖冰沙。記者黃于凡／攝影
嘉義縣北回二館太空教育館今舉辦千人炒冰活動，縣長翁章梁（左四）帶頭手搖冰沙。記者黃于凡／攝影
嘉義縣北回二館太空教育館今舉辦千人炒冰活動，縣長翁章梁（左四）帶頭手搖冰沙。記者黃于凡／攝影
嘉義縣北回二館太空教育館今舉辦千人炒冰活動，議員楊秀琴（左）、立委蔡易餘（右）一起搖冰。記者黃于凡／攝影
嘉義縣北回二館太空教育館今舉辦千人炒冰活動，議員楊秀琴（左）、立委蔡易餘（右）一起搖冰。記者黃于凡／攝影

嘉義 林緗亭 冰品 翁章梁 連假

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