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台南登革熱病例增至21例 黃偉哲：疫情面臨重大挑戰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
端午連假台南市各區動員登革熱孳清。圖／柳營區公所提供
端午連假台南市各區動員登革熱孳清。圖／柳營區公所提供

台南登革熱病例累積21例，仁德、東區、永康及善化區等都有確診個案，台南市政府衛生局持續落實社區孳清，務求「趕盡殺孓」。昨天在仁德區及東區共孳清1729戶，其中陽性戶22戶，發現403個積水容器，查獲24個陽性容器，皆已清除或投藥；衛教1188人，並現場開立8張舉發單，也有3個工地被工務局查獲孳生源而令其停工7日，分別為仁德二處及東區一處。

台南市政府表示，防疫沒有假期，蚊子叮人也不分場域及假日，面臨病毒及蚊蟲的巨大挑戰，只能不斷的往前跑，端午連假動員清潔日，37區同步啟動環境清潔活動，上千名環保志工，一同動手清理環境，除孓務盡。

市長黃偉哲表示，由於大家的努力，目前疫情顯示還是集中於單一社區感染。但的確面臨諸多挑戰，今早的一陣大雨，環境清消又要重來，因為下雨就會有積水，積水就會有孳生源，所以只有不斷的進行環境巡查，即時清除積水容器，才能事半功倍。

環保局截至今日為止，已查獲63件孑孓案件，近一周內即查獲36件孑孓，皆集中於雨後工地地板積水、截水溝、電梯井，一律依廢棄物清理法裁處3000至6000元罰鍰，並將持續巡查，請民眾落實住家環境清潔。今日共計動員5585人，共清除髒亂點575處、清除廢棄物9857公斤、積水容器4219個。

環保局表示，端午連假第一天，動員全市各區志工動手清除髒亂點及廢棄物，並將人力分散至仁德區、東區、永康區等18處傳統市場進行稽查，若一旦發現有孑孓就開單告發，也強調登革熱防治應以孳清為主，噴藥為輔，並著重於平時的環境整理及整頓勝於噴藥工作。

為能積極找出潛在病例，登革熱防治中心中心端午連假期間持續設置採血站，6月22日至6月25日於成功里活動中心(台南市仁德區成功里保華路245號)，及提供市民採血檢驗服務，服務時間早上8點30分至11點30分；下午2點至5點。另外為能找出善化區潛在病例，於善化區坐駕里辦公室(自立路71號)設立採血站，6月22日服務時間早上9點至下午3點；6月23日至6月24日早上9點至中午12點。

登革熱防治中心蘇世斌主任呼籲，請有疑似登革熱症狀且有仁德區成功里、仁和里，東區東智里及善化坐駕里活動史的市民應儘速主動前往接受篩檢。

端午節連假首日，台南市動員37區全面清潔環境。圖／台南市政府提供
端午節連假首日，台南市動員37區全面清潔環境。圖／台南市政府提供

登革熱 東區 台南

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