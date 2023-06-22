嘉市西區全民運動館完成委託營運 往健康城市再邁進一大步

嘉義市西區全民運動館業於日前完成委託營運招商的公證程序，甄選出運動場館的專業營運廠商-舞動陽光有限公司，並將在工程設計階段參與討論，讓西區全民運動館的興建及營運管理更加完善。市府表示，西區全民運動館預計2026年正式營運，屆時嘉義市東西區各有完善運動中心提供市民使用。

教育處處長林立生表示，西區全民運動館是嘉義市的重大建設，更是市長黃敏惠「十大旗艦計畫藍圖-文化新絲路2.0」中「西區大發展」的實現。統包工程預計於今年底開工，預計2025年完工，2026年正式營運。現在甄選出的專業營運團隊，已即刻參與工程設計階段並適時提供意見，期盼完工及營運管理時能更加完善，以符合市民需求與期待。

市府爭取教育部體育署前瞻2.0計畫，在得到嘉義市議會支持下，辦理「嘉義市西區全民運動館統包工程」，計畫總經費5.9億元（工程經費5.2億元），中央補助2億元，其餘預算由市府自籌，工程案已於今年3月決標，4月簽約。依據體育署規定，前瞻2.0「興（整）建全民運動館」補助案件，受補助縣市政府應於完工前完成委外營運管理。

嘉義市政府依據「促進民間參與公共建設法」，於去年4月啟動西區全民運動館的委託營運（OT） 促參招商前置作業，並於去年6月、9月及今年2月分別召開1場公聽會及2場招商說明會。OT案依促參法於今年3月召開甄審會議，4月辦理議約程序，並於6月19日順利與專業營運團隊完成簽約公證。