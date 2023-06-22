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影／睽違2年！北港朝天宮「龍井」開取午時水 人龍爭相裝水

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
今天端午節，北港鎮許多家戶門前掛上艾草避邪。記者陳苡葳／攝影
今天端午節，北港鎮許多家戶門前掛上艾草避邪。記者陳苡葳／攝影

雲林縣北港朝天宮媽祖廟東側的「龍井」，前2年因防疫避免群聚暫停民眾取午時水，今年再度開放，一早7點多就有台中民眾抵達「龍井」所在地的餐廳裝取，店主人王清坡說，現正梅雨季節，水量穩定，不過也呼籲民眾盡量帶一般瓶器裝取、稀釋使用，讓其他人也有午時水可以取用。

位在朝天宮旁一家餐廳的「龍井」，據傳已有超過350年的歷史，井水清澈甘甜，餐廳業者每年端午節都會開放讓民眾來取午時水，前2年因為疫情影響，為了避免大家排隊而有群聚傳染風險暫停開放。

王清坡說，目前疫情已不像過去如此緊張，許多民眾引頸期盼能再度開放，今年順應民意恢復讓大家取水，有台中的民眾今天早上7點就抵達店門前排隊，不一會兒陸續有「常客」來排隊，準備帶回家灑淨、保平安。

井水的水量穩定，不過因為大家都是集中在端午節來取午時水，且多半的人會帶大容量的水桶來裝，但清水很快會取用完畢，籲請民眾互相體諒「以有裝到為先」帶回家稀釋使用，讓後續排隊的民眾也取得到水。

據當地耆老述說，北港朝天宮正殿媽祖座下有一口古井，朝天宮左右兩側則分別有「龍井」及「虎井」，其中虎井因為時代變遷，現正位在道路正中央並以鋼板覆蓋，僅剩龍井可以掏水；熱心的王清坡則循古法，以繩綁水桶手工無償為民眾掏水。

午時水以在端午節當天上午11點至下午1點為主，據民俗角度，相傳有趨吉避兇、避邪等效果，除能灑淨住居環境等，也可煮泡飲用。

雲林縣北港朝天宮媽祖廟旁的「龍井」睽違2年再度開放民眾取用午時水，上午店門口排滿長長人龍。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港朝天宮媽祖廟旁的「龍井」睽違2年再度開放民眾取用午時水，上午店門口排滿長長人龍。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港朝天宮媽祖廟東側的「龍井」位置正巧在一家餐廳內，業者每年端午節都會以古法手工為民眾盛水。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港朝天宮媽祖廟東側的「龍井」位置正巧在一家餐廳內，業者每年端午節都會以古法手工為民眾盛水。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港朝天宮媽祖廟旁的「龍井」睽違2年再度開放民眾取用午時水。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港朝天宮媽祖廟旁的「龍井」睽違2年再度開放民眾取用午時水。記者陳苡葳／攝影

北港朝天宮 餐廳 端午節

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