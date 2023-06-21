雲林公共自行車租賃系統年底上路 900輛單車投入服務

雲林縣公共自行車租賃系統今年底可望上路，縣府已與MOOVO運點科技公司簽約，預計今年11月底將有一般型單車700輛、電動單車200輛投入服務，初期在虎尾、斗六、斗南試辦，預計一年內拓展到120處站點。

雲林縣公共自行車採用MOOVO智慧單車系統，與YouBike不同，目前全台只有彰化縣使用該系統，鄰近雲林的嘉義市則是YouBike系統，民眾若要跨縣市租借，最遠只能到彰化。

縣府工務處長汪令堯表示，雲林公共自行車設置以縣內短程接駁為主要功能，彌補大眾運輸不足的問題，設置的目的原本就不是為了跨縣市租借，將針對各類型交通節點（火車站、高鐵站、 停車場）、休閒及觀光遊憩場域（體育場館、公園、文化中心等）、住宅及商業區、各級公務單位及各級學校等處評估設置站點。

雲林公共自行車預計今年11月底前上路，初期將在虎尾、斗六、斗南試辦，投注900輛公共自行車及電動輔助車自行車營運，預計設置60處站點、1800柱停車柱，一年內拓展到120站，並依據實際建置、營運情形與民眾使用回饋反應保留後續擴充空間。

MOOVO智慧單車系統將以實體樁與智慧樁搭配站點建置，即使無柱車樁也可以使用電子圍籬區域借還車，有效解決車柱不足問題，車體有智慧鎖、前後車燈、電子圍籬停車系統、手機固定支架等配備，使用前半小時不用錢，半小時後自行車每30分鐘收費10元、電輔車每30分鐘20元。