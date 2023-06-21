嘉縣布袋港船班1票難求！業者2.4億元建新船 首航邀政商名人

澎湖花火節正夯，帶動離島海空交通，嘉義縣布袋港8艘客運船舶，每天逾3千張船票一票難求，今年已累計27萬人出港，有航運公司看準疫後旅遊商機，斥資2.4億元打造新船，今天舉辦首航典禮，副縣長劉培東參加剪綵，400個座位滿載前往澎湖。

嘉義縣副縣長劉培東、布袋鎮長蔡瑋傑、義竹鄉長黃政傑、議會秘書長李光耀、議員黃金茂、翁聰賢、黃啟豪、高雄港務分公司布袋管理處長鄭俊華、今大行陳順勝、陳玉杯董事長賢伉儷、嘉義老爺建設董事長黃朝雲、合騏工業董事長謝菁菁等人都出席首航剪綵。

高雄港務分公司布袋管理處統計，布袋港客運船舶業者共有5家，包括百麗航運、滿天星航運、凱旋航運、海有航運及金東洋娛樂，從嘉義布袋到澎湖馬公，共有8艘客運船舶。近期因花火節熱潮，船票早已售光，一票難求，暑期訂票率也高達7、8成。

旅遊業者指出，布袋港距離澎湖最近，約60至90分鐘就可到達，台中港約需2小時、高雄港則需4小時以上，現在布袋到澎湖來回票價不到2千元，可一睹花火節盛大場景，又可品嘗夏季肥美鮮蚵、小管麵線等在地美食，就連花火節後的暑期團客也已接到手軟。

海有航運自太吉之星退役後，再斥巨資2.4億元打造新船「太吉之星三號」，船長42.8公尺、船寬10.3公尺，可載客400人，今天首航邀請政商名人參加，盼為航運交通再注能量，舒緩澎湖花火節大批人潮，新船艙可容納400人，今天座無虛席滿載前往澎湖。