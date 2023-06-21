端午限定「山豬耳」包肉粽 嘉義山區獨特美食相傳至今

明天端午節，嘉義縣山區喜愛用高山生長的植物「山豬耳」葉子來包粽子，因葉子異於竹葉清香，所以蒸煮出來的粽子與一般竹葉粽子氣味不同，代代流傳至今，「山豬耳粽子」堪稱為嘉義縣山區限定特色美食。

竹崎鄉中和村長洪銀盛表示，早期山區交通不便，先民就地取材用「山豬耳」包粽，世代相傳自今，他家人每年都會齊聚包粽，是多年來傳統，「山豬耳粽子」能保有糯米香原味，吃起來別有一番風味。

端午節許多人家或社區居民都會包粽子應景，嘉義縣山區居民大多使用俗稱「山豬耳」植物的葉子當粽葉，因包粽子用的麻竹，山區反而較少，先民就都以隨手易取得的山豬耳葉子來包粽子，世代相傳至今。