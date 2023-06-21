曾文水庫擬種電 議員連署反對

嘉義縣曾文水庫上游集水區擬設浮力式光電系統，縣議會定期會昨天最後1天有議員提出臨時動議反對水庫設太陽光電，共10名國民黨、無黨籍議員連署，指未來若電板起火、或用清潔劑洗電板的水流入水庫有汙染疑慮；對此，縣府經發處表示，目前施工申請執照的部分先擱置，請業者先溝通好。

縣長翁章梁說，媒體刊登他才知道有曾文水庫設光電板的案子，主要分為2個點討論，第1點是太陽能光電板有沒有毒，這是科學及科技的問題，第2點是民眾如果有疑慮，就不應設置。

議員李國勝提案表示，反對民生水庫設光電板，上次義竹太陽能光電板起火，消防人員在現場聞到毒氣味，更何況若滅火的水流進水庫，重金屬也跟著一起流進去，大家都會喝到；議員詹琬蓁說，鳥糞在光電板上乾掉，用清水不可能洗得掉，一定要用洗劑，不洗還會影響發電功效，而洗劑流到水庫恐影響水質，若設在工業用水庫較無疑慮。

大埔鄉公所表示，公所與廠商簽定合約自去年9月15日起500天工期要完成太陽能設施；縣府經發處表示，地方提出光電場阻礙遊艇觀光路線及影響景觀等問題，都請業者先跟地方先溝通好。大埔的居民說，本月9日廠商自辦地方公聽會，8日才臨時通知開會，盼未來提早通知，不要搞得像黑箱。