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台南含砷土地劃農地？議員質疑

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市議員李文俊在議會指安定區的六塊寮在民國66年因地下含砷，居民罹患烏腳病而遷村，國土計畫法中卻被規畫為優良農地提出質疑。記者吳淑玲／攝影
台南市議員李文俊在議會指安定區的六塊寮在民國66年因地下含砷，居民罹患烏腳病而遷村，國土計畫法中卻被規畫為優良農地提出質疑。記者吳淑玲／攝影

台南安定區六塊寮1977年因地下含砷，導致居民得烏腳病而遷村，有議員昨天質詢指國土計畫法將該地編定為農業用地，質疑含砷的農地作物要給誰吃？另南市劃設9萬3000公頃農地，比例高達12%居各縣市之冠，恐排擠偏鄉經濟平衡，請市府提出異議；市府表示，有接獲陳情，評估後再送審議。

市長黃偉哲答詢也納悶，台南市面積占全國只有6％，結果國土劃分農地卻占12％；都發局長徐中強解釋，目前國土計畫已達第3階段，之前開說明會時，民眾有陳情意見給政府，農業局已委託顧問公司對於土地使用劃分做評估，規畫完送至國土計畫委員會審議。

市議員李文俊質詢說，安定區居民陳情，國土計畫中安定俗稱牛肉寮的六塊寮非都市土地，劃定為農1優良土地、與農2良好農地，但該區域地下含砷，40多年前導致居民罹患烏腳病，被迫遷村列為不宜居住地區，現在規畫為農地，種植的農作物未來要給誰吃呢？

李文俊也說，緊鄰六塊寮的台糖農場才是真正適合種植農地，卻劃為城鄉發展用地，這種規畫很不合理、會令人產生質疑，國土計畫法2025年就要實施，市府必須盡快落實去瞭解及處理，考量土地適用性、與其特性及環境敏感，才能有效引導土地使用，不引發民怨。

市府說明，安定區六塊寮段部分舊稱牛肉寮村的土地，現行區域計畫法編為特定農業區農牧用地，是農地重劃區農地，台南國土計畫第2階段依據農業局辦理「配合國土計畫推動農地資源空間規畫」成果等基礎，於國土計畫的劃設並無變動；至於牛肉寮村鄰近的台糖土地，劃為城鄉發展地區是否合理，會徵詢相關主管單位意見後，一併提報南市國土計畫審議委員會來審議。

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