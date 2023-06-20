跟著藝術旅行四縣市 雲嘉嘉南夏至藝術節即將開跑

雲林縣、嘉義縣市、台南市攜手合作「夏至藝術節」邁入第8年，今年將在6月24日以「夏夜晚風」為主題揭開活動序幕，展開為期2個月的盛大藝文饗宴，藉由表演藝術展現4縣市的在地人文特色與風采。

今年夏至藝術節將結合四個縣市間的行政合作與藝文資源，透過團隊間的接力表演，帶來獨特而多元的創作和演出，展示各地的文化特色和藝術風貌，包含音樂、舞蹈、兒童戲劇、傳統戲劇、偶戲、音樂劇等多元的藝文展演內容，內容涵蓋4縣市的各項藝文活動，藉由跨縣市區域合作與資源共享，開拓觀眾的藝文體驗與視野。

24日開幕當天四縣市的表演團體將在雲林縣府文化觀光處前廣場演出，雲林縣的「鳳鳴齋」合併中西方樂器的器樂特色、嘉義縣的「看嘸舞蹈劇場」用肢體的表演帶大家遊歷不同時代的舞蹈、嘉義市的「嘉義市管樂團長笛重奏團」結合長笛重奏團的「音樂」與花藝師現場示範「花藝」，台南市的「臺邦獨奏家樂團」則是集結多位學成歸國的弦樂好手一同演出。

雲林縣府文化觀光處長陳璧君表示，夏至藝術節每年吸引許多民眾報名參加，今年活動期間皆有在地特色小店與DIY體驗活動，還有在移動火車上看戲的「移動劇場」、在四縣市專業場館演出的「藝劇場」、以工作坊為形式的「藝工隊」、利用不同特色空間小店演出的「藝間店」、提供舞台讓學生提升藝術風氣的「藝饗家」，聯合舉辦的創意短劇比賽「藝把青」，’讓民眾透過藝術旅行賴認識四縣市的特色。