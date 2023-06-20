影／附有雞毛傳統香包很少見 北港繡師吳昭惠堅持原味

端午香包已不多見，古法製作的傳統香包更是少之又少，開設超過1甲子的北港「四五百貨行」薪傳藝師吳昭惠，純手工繡製的「虎仔香」十分可愛，其兒子許家鶴說，70多歲母親堅持手工，尤其附有雞毛的古老香包，市面幾乎看不到了，母親一針一線縫製，雞毛取自烏骨雞白毛再自行染色，每隻作品都是唯一，12生肖和初生兒的小雞心最搶手，也將成絕版。

位於北港朝天宮後側的「四五百貨行」已五代相傳，是北港碩果僅存的老百貨，以販售傳統婚嫁迎聚的小飾配件和新娘胭脂紅粉化妝品為主，老板娘吳昭惠擁有一手精巧的刺繡手藝，每年端午節店前擺滿新式的香包，店內則陳列她親手縫製各式各樣的傳統香包，每件小香包繽紛美麗，很有手感。

店老板也是吳昭惠兒子許家鶴說，手工刺繡的香包以12生肖造型為主，北港虎爺最有名，不僅是媽祖護衛，更可驅邪解厄再包進解疫除蟲的中藥香粉，既可愛又香氣，古時幼童在端午幾乎都配掛小黃虎，所以「虎仔香」至今仍傳為香包的代表物件，很受歡迎。

此外，初生兒必戴的「小雞心」，兩個一組，一個代表母親的心、一個是孩子的心，兩心合繫一起是媽媽期待孩長長大平安如意、事事順心，至今仍有許多新生兒媽媽來訂購，因雞心小如豆，縫製手藝更精細，許家鶴說，可愛的小雞心是初生兒第一次過端午佩戴的。

傳統香包更出現豪華版，是吳昭惠花費更多心思才完成的，造型更特別，斗笠造型的繡包，笠上有三龍盤據龍珠、祥粽、南瓜等吉祥物加持，栩栩如生，斗笠垂線下的12生肖，每隻都是立體的，各有不同的造型表情，繡工精緻，活靈活現，所有配飾更是上選的材料，已被人訂走，要價上萬元，成為豪華版典藏的香包作品。

最令人回味的古早傳統香包，都附各種彩色雞毛，許家鶴說，早年家家戶戶宰雞，取得雞毛容易，如今都是電宰，毛容易折斷，尤其香包要用純白的烏骨雞毛，再自行染成紅澄黃綠藍靛紫，之後再曬乾，再配用在各種不同造型的香包上。

許家鶴說，除了花布、雞毛，報紙或紙板也是折塑性較高的材料，折縫後再塞入含有艾草香料的中藥縫合才算完成，物件小卻很費工，所以手工香包全靠作者的手藝和想像力，無法像作衣服一樣見打版型再製作，更無量產，每隻都是唯一。

他說，香包除了端午戴著解疫保平安，也被視為傳統吉祥物，迎聚婚嫁也用得上，早年香包也是新娘的陪嫁品之一，香包過新娘的手、進新娘的房，鄰居街坊會來要香包討喜氣之外，小孩「歹么餵」（不好養）戴著也會保平安。

母親年紀漸大，加上雞毛取得不易，許家鶴說，年輕人不想學這門手藝，母親也擔心這樣的傳統繡工會日漸式微消失，所以每到端午之前都還會製作一些出售，傳承意義大過賣物得利。