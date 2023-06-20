最適包粽 台南農改場10年改良推出花生新品種台南19號

香Q軟綿蒸花生是端午節粽子重要配角，撒上香酥的花生粉，更能添加風味。台南區農業改良場今天推出經10年育種改良，適合蒸煮的落花生台南19號，新品種具有蒸煮後仍能保持紅色外觀，冷凍涼食或是蒸熱溫食兩相宜，且香氣濃郁，預計推出後將有助國產花生多元發展。

不過台南19號台南農改場剛技轉給業者，市面上還找不到，目前常見的是台南14號跟17號發生，預估明年大量種植後，包粽子業者就會普遍採用。

台南農改場場長楊宏瑛指出，為改善落花生栽培瓶頸，投入10餘年研發推出的新品種台南19號，具有經高溫壓蒸煮加工後，仍能保留傳統花生風味，且種皮顏色保持討喜紅色外觀等特色，栽培上因具有植株矮、莖粗壯、不易倒伏等特性，有利於機械採收，蒸煮後風味及口感均可獲得消費者青睞。

楊宏瑛表示，台灣市面上的落花生品種幾乎都出自台南農改場，市占率達90%以上，是全國花生種原生產的總基地。然近年來氣候變遷，且消費者飲食習慣改變，具有傳統風味且不易上火的蒸煮花生逐漸受到消費者喜愛。

作物改良課副研究員陳國憲指出， 10年育種改良的態南19號另一特色是「果莢型優美」，蒸煮後種皮仍能保持討喜的紅色，經蒸煮試製後的風味、口感均優於現行品種，且受到試吃者青睞，新品種推出後有望成為蒸煮落花生主要加工原料。