廖大乙「55開運金」助嘉義中埔玄聖宮端午節贈有緣人

知名民俗專家廖大乙日前因神尊入夢，盼協助嘉義縣中埔社口村番仔坑「玄聖宮」建廟事宜，他依夢境找到該廟，先建議廟方舉辦百年「玉蘭花樹」出嫁競標，籌措建廟經費，端午節前夕又再度自掏腰包製作限量55個「開運金」，將在端午節5尊主神合聖的當天中午，經擲筊贈送給前往參拜有緣人，活絡聚落人氣。

廖大乙表示，這是玄聖宮240年來第一次的開運金，他限量捐贈55份，裡面有5個福圓（龍眼乾），跟55元或550元的開運金，只要擲筊獲神尊聖筊就能將此帶回家，第一可放在家裡的財位，第二就是放在錢包或是辦公桌的右邊 ，讓你來年都大發財心想事成。

廖大乙指出，他之前沒來過社口，也不認識此地，自己是園藝專家，日前玄聖宮神尊託夢盼他幫忙籌建廟經費，順著夢境才來到番仔坑，他親自跪著向神尊擲筊證實，也如夢境內容要嫁出廟前百年玉蘭花樹，目前已有信徒表態出價10萬元，競標至中秋節截標，隔天開標。

從公務單位退休的玄聖宮主委張再基說，以前完全沒有廟務經驗，建廟事務籌備近1年多進度停滯，幸神明靈驗，找一位建廟達人老闆當頭家，硬體工程問題迎刃而解，又恰逢建廟經費籌措陷瓶頸，神明又找到園藝專家廖大乙來幫忙，讓他有感道法自然，神明的事不用凡人來操心。