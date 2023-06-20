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未雨綢繆紓解小果 南市提高芒果收購加工補助費

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
未雨綢繆紓解小果，台南市提高芒果收購加工補助費。圖 ／台南市政府農業局提供
未雨綢繆紓解小果，台南市提高芒果收購加工補助費。圖 ／台南市政府農業局提供

台南芒果將進入產季，今年因發育初期受乾旱影響芒果果粒偏小，考量小果加工成本增加，台南市政府已向農糧署爭取提高補助加工廠加工處理費，收購數量逾200公噸以上，視數量每公斤額外補助1元至3元不等加工處理費，以提高業者加工意願。

農業局說，今年芒果雖果粒較往年偏小，但果實外表鮮艷且甜度高，品質佳，已輔導產區農會特選優良小果，商請農糧署協助媒合企業認購。

為鼓勵加工廠商於盛產期進場收購，農業局已向農糧署爭取就原芒果收購加工措施，自5月15日至7月底補助農民團體集運費及加工業者加工處理費每公斤各2元，另外經農糧署昨同意，自本月16日至7月5日止，再加碼相關加工措施補助如下：

一、業者收購超過200公噸至300公噸(含)數量，額外補助加工處理費1元/公斤。

二、超過300公噸至500公噸(含)數量，額外補助加工處理費2元/公斤。

三、超過500公噸數量，額外補助加工處理費3元/公斤。

農業局長李建裕表示，南市是全台芒果最大產區，今年改良種芒果種植面積6945公頃，產量預估8萬9000公噸，主要分布在楠西、玉井、南化、官田、大內等地區。今年受乾旱影響，小果比例較往年多，但口感、香氣及品質皆優於往年，消費者可多選購。

未雨綢繆紓解小果，台南市提高芒果收購加工補助費。圖 ／台南市政府農業局提供
未雨綢繆紓解小果，台南市提高芒果收購加工補助費。圖 ／台南市政府農業局提供
未雨綢繆紓解小果，台南市提高芒果收購加工補助費。圖 ／台南市政府農業局提供
未雨綢繆紓解小果，台南市提高芒果收購加工補助費。圖 ／台南市政府農業局提供

芒果 農糧署 台南

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