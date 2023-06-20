未雨綢繆紓解小果 南市提高芒果收購加工補助費

台南芒果將進入產季，今年因發育初期受乾旱影響芒果果粒偏小，考量小果加工成本增加，台南市政府已向農糧署爭取提高補助加工廠加工處理費，收購數量逾200公噸以上，視數量每公斤額外補助1元至3元不等加工處理費，以提高業者加工意願。

農業局說，今年芒果雖果粒較往年偏小，但果實外表鮮艷且甜度高，品質佳，已輔導產區農會特選優良小果，商請農糧署協助媒合企業認購。

為鼓勵加工廠商於盛產期進場收購，農業局已向農糧署爭取就原芒果收購加工措施，自5月15日至7月底補助農民團體集運費及加工業者加工處理費每公斤各2元，另外經農糧署昨同意，自本月16日至7月5日止，再加碼相關加工措施補助如下：

一、業者收購超過200公噸至300公噸(含)數量，額外補助加工處理費1元/公斤。 二、超過300公噸至500公噸(含)數量，額外補助加工處理費2元/公斤。 三、超過500公噸數量，額外補助加工處理費3元/公斤。