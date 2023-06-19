布袋嘉應廟恢復中斷26年古香路 赴北港迎媽祖重建友誼
嘉義縣布袋鎮信仰中心的嘉應廟，因疫情停辦3年的「請王迎后」大規模遶境今年復辦，同時也恢復了中斷26年的赴北港朝天宮恭請三媽作客的百年習俗，今天龐大陣頭神轎隊伍浩浩蕩蕩抵北港朝天宮，受到董事會熱烈歡迎，兩廟恢復交誼，重建歷史，成為雲嘉宗教一大盛事。
嘉義縣布袋鎮嘉應廟「九龍三公」，每年「請王迎后」平安遶境、燒王船，是古早布袋庄宗教盛事，早年嘉應廟出巡遶境，必定到北港朝天宮恭請開基三媽前往作客，直至26年前，因故中斷。
配合疫情，嘉應廟燒王船大遶境也停辦3年，今年再度號召多家廟宇，復辦平安遶境，值得一提的是，廟方同時也決定今年恢復中斷26年赴「北港迎三媽」的傳統古俗，今天上午延綿長達約1公里的神轎陣頭隊伍抵達北港，朝天宮董事長蔡咏鍀率董事會親迎，一路鑼鼓喧天熱鬧非凡。
兩廟歡喜重建友誼，蔡咏鍀表示，布袋和北港有如隔璧親家，在種種機緣下，再度促成恢復這條古香路，兩地善信均為之振奮。全球鯤鯓王聯誼會總會長高俊雄也專程隨行見證兩廟重搭友誼之橋的歷史一刻。
嘉應廟主委蔡榮江表示，到北港迎三媽作客，是嘉應廟百年傳統，曾因故中斷多年，許多布袋老一輩信眾一直期待能再恢復這條古香路，廟方從善如流，今年在疫情後復辦大遶境的同時，三公爺也降駕指示要恭請北港媽祖至布袋庄作客，恢復古香路，別具意義，期許北港媽與布袋九龍三公友誼長存。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言