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布袋嘉應廟恢復中斷26年古香路 赴北港迎媽祖重建友誼

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
嘉義布袋嘉應廟九龍三公延傳百年的「請王迎后」古香路，中斷26年今天重新恢復，再赴北港朝天宮迎媽祖作客，朝天宮董事長蔡咏鍀親迎。記者蔡維斌／攝影
嘉義布袋嘉應廟九龍三公延傳百年的「請王迎后」古香路，中斷26年今天重新恢復，再赴北港朝天宮迎媽祖作客，朝天宮董事長蔡咏鍀親迎。記者蔡維斌／攝影

嘉義縣布袋鎮信仰中心的嘉應廟，因疫情停辦3年的「請王迎后」大規模遶境今年復辦，同時也恢復了中斷26年的赴北港朝天宮恭請三媽作客的百年習俗，今天龐大陣頭神轎隊伍浩浩蕩蕩抵北港朝天宮，受到董事會熱烈歡迎，兩廟恢復交誼，重建歷史，成為雲嘉宗教一大盛事。

嘉義縣布袋鎮嘉應廟「九龍三公」，每年「請王迎后」平安遶境、燒王船，是古早布袋庄宗教盛事，早年嘉應廟出巡遶境，必定到北港朝天宮恭請開基三媽前往作客，直至26年前，因故中斷。

配合疫情，嘉應廟燒王船大遶境也停辦3年，今年再度號召多家廟宇，復辦平安遶境，值得一提的是，廟方同時也決定今年恢復中斷26年赴「北港迎三媽」的傳統古俗，今天上午延綿長達約1公里的神轎陣頭隊伍抵達北港，朝天宮董事長蔡咏鍀率董事會親迎，一路鑼鼓喧天熱鬧非凡。

兩廟歡喜重建友誼，蔡咏鍀表示，布袋和北港有如隔璧親家，在種種機緣下，再度促成恢復這條古香路，兩地善信均為之振奮。全球鯤鯓王聯誼會總會長高俊雄也專程隨行見證兩廟重搭友誼之橋的歷史一刻。

嘉應廟主委蔡榮江表示，到北港迎三媽作客，是嘉應廟百年傳統，曾因故中斷多年，許多布袋老一輩信眾一直期待能再恢復這條古香路，廟方從善如流，今年在疫情後復辦大遶境的同時，三公爺也降駕指示要恭請北港媽祖至布袋庄作客，恢復古香路，別具意義，期許北港媽與布袋九龍三公友誼長存。

嘉義布袋嘉應廟九龍三公延傳百年的「請王迎后」古香路，中斷26年今天重新恢復，再赴北港朝天宮迎媽祖作客，陣頭隊伍熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
嘉義布袋嘉應廟九龍三公延傳百年的「請王迎后」古香路，中斷26年今天重新恢復，再赴北港朝天宮迎媽祖作客，陣頭隊伍熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
嘉義布袋嘉應廟九龍三公延傳百年的「請王迎后」古香路，中斷26年今天重新恢復，再赴北港朝天宮迎媽祖作客，陣頭隊伍熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
嘉義布袋嘉應廟九龍三公延傳百年的「請王迎后」古香路，中斷26年今天重新恢復，再赴北港朝天宮迎媽祖作客，陣頭隊伍熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
嘉義布袋嘉應廟九龍三公延傳百年的「請王迎后」古香路，中斷26年今天重新恢復，再赴北港朝天宮迎媽祖作客，陣頭隊伍熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
嘉義布袋嘉應廟九龍三公延傳百年的「請王迎后」古香路，中斷26年今天重新恢復，再赴北港朝天宮迎媽祖作客，陣頭隊伍熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
嘉義布袋嘉應廟九龍三公延傳百年的「請王迎后」古香路，中斷26年今天重新恢復，再赴北港朝天宮迎媽祖作客，陣頭隊伍熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
嘉義布袋嘉應廟九龍三公延傳百年的「請王迎后」古香路，中斷26年今天重新恢復，再赴北港朝天宮迎媽祖作客，陣頭隊伍熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 遶境 燒王船

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