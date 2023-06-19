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議員轟南市已成光電毒地城市 黃偉哲：只要違法就法辦

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員林燕祝今天總質詢質疑台南已成光電毒地城市，要求將不法移送法辦。記者鄭惠仁／翻攝
台南市議員林燕祝今天總質詢質疑台南已成光電毒地城市，要求將不法移送法辦。記者鄭惠仁／翻攝

台南市議員林燕祝今天總質詢質疑台南已成光電毒地城市，她指台南列管非法掩埋場162場，移送45件，執行費要52億元，求償無門之際，光電場也遭檢舉非法掩埋，連水利署用地和馬路，國土都遭竊取，圖謀私利；另學甲三慶里又發現遭掩埋六價鉻等致癌物，要求移送檢調追查。

市長黃偉哲表示，遭檢舉非法掩埋會實地稽查，若是有毒廢棄物就會移送法辦，沒毒的舊行政處罰，只要違法，該怎麼辦就怎麼辦。

林燕祝說，台南市列管的非法棄置場共162場，已移送強制執行的非法棄置案件有45場，移送執行金額51億9652萬餘元，但實際收繳金額只有 3115萬餘元，目前，有害事業廢棄物約4331公噸，處理費1噸 6萬，總計處理費約2億6千萬元，因為行為人脫產，政府求償無門，她建議列管的非法棄置場，要註記在地主的土地謄本上。

林燕祝說，民眾檢舉其中一處非法棄置場，居然能變更地目種電，她指前經發局長陳凱凌2020年1月到任，3月位於鹽水區義中段4塊土地，是列管的廢棄物非法棄置場，卻同意變更為特定目的事業用地設立太陽光電，環保局去年11月接獲檢舉，光電板下掩埋有毒的汙泥事業廢棄物，但經發局和農業局沒有處理，該公司12月就跟台電併聯開始送電，質疑「只有光電沒有界線，真是有鬼？」

林燕祝指出，台南地面型太陽光電1千多場，光電板下居然掩耳盜鈴，非法掩埋事業廢棄物，北門區一期太陽光電發電系統工程遭檢舉，非法掩埋尚未開挖，位於學甲的光普和大福公司也遭檢舉，已開挖，在賴清德的本命區裡「挖呀挖呀挖，埋呀埋呀埋，我埋你挖你挖我埋」，不只光電板下疑似埋廢棄物，南13鄉道，水利用地也埋，水利署嘉南管理處鹽水工作站所轄用地南6，有人假認養真竊取國土，挖了1百多車國土盜賣，回填廢棄物、棺材板。南2魚塭也埋填廢棄物，「假借綠化、偷樑換柱、暗運土方、圖謀私利」。

她說，之前環保局開挖學甲三慶里溪洲子寮段1142及1143號土地，在10多年前疑似被人掩埋廢棄物在田裡，檢舉多年都沒有下文，上月底終於開挖，驗出「六價鉻」等致癌物質，里長郭王貴強調汙染地下水絕不能容忍，郭再欽蹂躪三慶里，隨意棄置，汙染土源。

林燕祝另指學甲爐碴案，明祥馨二場填埋堆置21萬噸，目前尚未開挖，要求盡早挖除。她也籲請環保局應與地檢署法院研討如何防止業者脫產，及有效追回代執行費用，中央與地方研議修法遏止非法掩埋行為。

林燕祝 黃偉哲 廢棄物

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